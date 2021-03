En la tarde del martes, el Gobernador de Corrientes habló sobre el suceso con las vacunas que transportaba Ricardo Cardozo, Ministro de Salud de la provincia, al momento de tener un accidente. Sobre esto sostuvo que no fue un acto ilícito y que el funcionario transportaba las dosis contra el coronavirus respetando todos los protocolos.

El gobernador Gustavo Valdés se refirió a lo ocurrido con el ministro, y sobre el pedido de renuncia solicitado por la oposición a Cardozo apeló a “separar la paja del trigo” y dijo “me parece que exageran, quieren nivelar todo para abajo”.

“Al enterarme, me llamó la atención, quería saber qué le paso a la salud del doctor Cardozo. En pleno acto de la mujer me dicen que tuvo el infarto con un accidente; por supuesto, me quedé muy preocupado, pensé en su estado de salud. Me interioricé del tema; lo habían internado en el Instituto de Cardiología y que le pusieron tres stents”, contó en un comienzo Valdés al ser consultado sobre el incidente.

Luego agregó: “Nosotros hablamos con el intendente de Goya, Ignacio Osella, como lo hacemos habitualmente ante un rebrote para ver cómo hacíamos para mandar todo el equipo de salud y poder tomar una decisión más profunda, ya que el día anterior pasamos a fase 3 a esa localidad”, indicó en diálogo con “Corrientes en el aire”, un programa radial.

“Me informaron que estaba llevando las vacunas a Goya para aplicarla, con protocolo, con el remito correspondiente, con un vehículo oficial. El responsable máximo de todas las dosis es el ministro Cardozo y con este incidente no se perdió una sola vacuna”.

Gustavo Valdés recibió la segunda dosis de la vacuna rusa. @gustavovaldesok | Twitter

Además, agregó que el funcionario estaba trabajando y que no puede ser todas las críticas que salieron a la luz: “Acá tenemos que hacer hincapié en el ser humano que estaba laburando, que es el ministro de Salud Pública, que en cumplimiento de su trabajo se infarta. Y si estaba más lejos podría haber muerto de un infarto. Se salvó de casualidad”, dijo y reiteró: “Hoy tenemos un ministro de Salud de casualidad”, para luego aclarar que “la responsabilidad de él no es de 900 vacunas. Él tiene a cargo todas las vacunas de la provincia”.

El Gobernador sostuvo también que el traslado de las vacunas ta estaba previsto: “El esquema de traslado es exactamente como lo estaba haciendo el ministro, en un vehículo oficial. Estaban direccionadas y con remito a un hospital público. No es que andaba con dos o tres vacunas en el bolsillo o en una bolsita de supermercado. Estamos hablando de que son dos packs de 450 dosis cada uno, cerrados y con el remito correspondiente. Porque, si no, la gente duda, ya que hay una sensibilidad con el tema, pero hoy estamos hablando de que nuestro ministro se salvó de casualidad y las vacunas no se han perdido”, acotó.