Volvió a Estados Unidos después de vivir en Córdoba y contó qué cosas le “chocaron” de su país natal

Abbey nació en Estados Unidos, pero, desde hace más de cinco años, eligió a la provincia de Córdoba para vivir. Su tonada confirma que la joven logró adaptarse a las costumbres cordobesas. Es así que, a través de un video contó que el regreso a USA fue un verdadero “choque cultural” y enumeró las razones.

“Hablemos del choque cultural que me pasó cuando volví a Estados Unidos”, comenzó diciendo la joven en un video de TikTok que se viralizó. Luego, procedió a presentarse: “Hola, soy Abbey, soy yankee y vivo en Córdoba hace casi seis años y recién hace un mes, volví a mi casa por mucho tiempo”.

Aseguró que hace tres meses está en USA y que las primeras semanas fueron las que más le costaron pese a ser nativa de ese país. “Siento todo como muy chocante porque es muy distinto a Argentina”, manifestó y enumeró las razones que justificaban esto.

“Lo que más me cuesta son los horarios, de cenar más temprano, de no merendar, las comidas en general, es todo muy distinto; encima hacen todo mucho más estructurado, más rígido”, priorizó. Luego, destacó que la comida es muy picante en el país del norte.

“También siempre me choca que no se saluden con un beso, con un contacto físico. Y el último, el más chocante que fue muy raro, es lo desconectada que yo estaba con la cultura: al llegar, estaban todos hablando de boludeces, yo no tenía paciencia, me parecía una tontería todo lo que hablaban”, haciendo referencia a que en Córdoba las charlas priorizan los temas de la actualidad.

El video alcanzó más de 50 mil reproducciones y en los comentarios, sus seguidores destacaron su “argentinización” y la tonada que había adoptado en estos años.