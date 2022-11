“Vine a aprender español y terminé aprendiendo cordobés”: el viral de una joven yanqui que la rompe en redes

Abigail King es una joven estadounidense que vive en Córdoba y es furor en TikTok por su increíble tonada. Es que, llegó a Argentina hace cinco años, ya habla castellano a la perfección y sorprende a todos en las redes sociales.

“Vine a Argentina porque quería aprender español y terminé aprendiendo cordobés”, contó la mujer en uno de sus videos más virales. “Estudiaba en Estados Unidos y me ofrecieron tres destinos para hacer un intercambio: Córdoba, El Salvador y España”, recordó “Abbey”.

Sobre lo que la llevó a tomar la decisión de venir al país, relató: “Vi la lista y dije voy a Córdoba, aunque no sabía nada de cómo iba a ser ni tampoco me puse investigar”. “Vine y me encantó. Desde el principio me sentí en casa, muy cómoda, que había encontrado mi lugar en el mundo”, valoró la joven.

Una demostración de esto es que iba a venir de intercambio por seis meses y ya lleva cinco años en la ciudad. El video es furor y ya cuenta con casi 66 mil reproducciones y 6.000 Me Gusta.

El video de la yanqui cordobesa llegó a Twitter y causó furor

El video de la joven yanqui hablando en “cordobés” traspasó TikTok y llegó a Twitter. En la red social del pajarito, la cuenta @cordobeseanding fue la encargada de compartirlo y causó furor acumulando más de 45 mil Me Gusta. “Enloquezco con esta yankee que vino a vivir a Argentina para perfeccionar su español, cayó a Córdoba y ahora es ‘la mole’”, escribió la página de contenido local.