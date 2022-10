Quién es Jonny, el danés que se enamoró de Córdoba a la distancia y su sueño es conocer a La Mona

Jonathan Palmund tiene 27 años, es oriundo de Dinamarca y sorprende en las redes sociales por su amor a la distancia por Córdoba. En su cuenta de Instagram, el joven asegura que en noviembre se viene a vivir a la provincia y ya muestra cómo va adquiriendo las costumbres locales.

Con un español casi perfecto y ya con la tonada cordobesa bastante pegada, Jonny dialogó con Vía Córdoba y contó cómo nació su pasión por un lugar ubicado a más de 12 mil kilómetros de su hogar en la ciudad de Roskilde, al oeste de la capital Copenhague. Y el afecto de la gente tuvo un papel determinante.

Jonny ya toma mate y fernet como si fuera cordobés de nacimiento. Foto: Instagram

“Todo empezó cuando conocí a Juan y Nacho mientras trabajaba para un amigo en común”, reveló sobre su primera conexión con Córdoba. “Juan empezó a trabajar conmigo, nos hicimos muy buenos amigos y me presentó a su mujer Titi y a su hijo Timoteo. Fueron muy cálidos y me recibieron con los brazos abiertos. Son algunas de las personas más increíbles que he conocido”, destacó “El Cordanés” (juego de palabras con el que se hace llamar en Instagram).

En este sentido, el joven danés expresó que lo que más le llamó la atención de este destino fue “la gente, la cultura y el humor”. “Realmente admiré la forma en que todo el mundo es bienvenido y todos comparten todo. No conozco Córdoba, pero nunca he estado tan emocionado de ir a un lugar como ahora”, remarcó.

"El Cordanés" muestra todas sus experiencias "argentinas" en las redes sociales. Foto: Instagram

En relación a su mudanza a Córdoba, “El Cordanés” explicó que su deseo es “viajar por toda Argentina y conocer más gente y más lugares”. “Espero conocer los hermosos paisajes que tienen allá”, aseguró quien en Dinamarca es carpintero.

Cómo aprendió a hablar español “El Cordanés”

Al ser consultado sobre el aprendizaje del español, idioma que maneja casi a la perfección, reconoció que “hasta el año pasado nunca había hablado ni una palabra”. “Empecé a trabajar con Juan y me enseñó mucho todos los días. Después, otro amigo mío que se llama Juan Cruz y su hermana se mudaron a mi casa. Vivimos tres meses juntos y ahí aprendí muchísimo”, detalló Jonny, quien también se define como creador digital.

En esa misma línea, el joven indicó que hace un mes comenzó clases online de español y que todavía no habla “muy bien”. “Creo que estoy aprendiendo rápido y cuando vaya a Córdoba voy a aprender mucho más”, confió.

El mate, el fernet y otras costumbres que va adquiriendo el joven danés

En otro orden, Jonathan se refirió a las costumbres argentinas que va adquiriendo y a lo que quiere hacer cuando llegue a Córdoba. “Deseo asistir a muchos asados, a los estadios. Voy a ver el mundial en Argentina, me gusta mucho el fútbol y la pasión de los argentinos”, confesó. Y remató: “También quiero ir al baile, mi sueño es conocer a La Mona”.

Por otra parte, el carpintero danés, que sube videos a su Instagram tomando fernet, comiendo alfajores y escuchando cuarteto, agregó que quiere “probar todas las comidas y por supuesto el fernet de verdad”. Sobre el mate, reconoció que comenzó tomándolo con “un poco de miel, pero ahora lo prefiero amargo porque sino, mis amigos no me convidan”.