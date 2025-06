Elon Musk publicó una grave acusación en contra de Donald Trump: “Es hora de lanzar la gran bomba”

Un enfrentamiento entre Elon Musk y Donald Trump alrededor de un proyecto de ley con el que el magnate no está de acuerdo, terminó este jueves con una dura acusación por parte del dueño de Tesla en contra del presidente estadounidense.

La pelea fue encabezada por cada uno desde sus respectivas redes sociales. En ese marco, el mandatario dijo estar “muy decepcionado” y el empresario lo acusó de “ingratitud”.

El último encuentro entre Musk y Trump en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

“Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió”, dijo el presidente republicano a periodistas en el despacho oval después de que Musk, hasta hace poco uno de sus más cercanos asesores, calificara de “abominación” su proyecto de ley presupuestaria.

“Estoy muy decepcionado, porque Elon conocía los detalles de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los que están sentados aquí (...) De repente le resulta un problema”, aseguró Trump cuando le preguntaron por Musk.

Musk dejó su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) la semana pasada por las discrepancias con el plan fiscal del republicano. “Elon se estaba ‘agotando’, le pedí que se fuera, le quité el mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar coches eléctricos que nadie más quería (­y que él sabía desde hacía meses que yo iba a hacer!), y simplemente se volvió loco", escribió Trump.

Además, señaló que aunque no dijo “nada malo” sobre su persona, seguramente no tardaría en hacerlo. No se equivocaba: Musk lanzó esta tarde una dura acusación.

Qué dijo Elon Musk sobre Donald Trump

En medio de la tensión entre ambos, el magnate afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos figura en los archivos de Jeffrey Epstein, que contienen supuestamente los nombres de sus cómplices, en una nueva escalada del enfrentamiento entre ambos.

La fuerte acusación de Musk en contra de Trump

“Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, publicó Musk en X, su red social.

Además invitó a guardar el mensaje y a esperar porque “la verdad saldrá a la luz”.

Qué pasó con Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein era un multimillonario que mantenía estrechos vínculos con figuras influyentes de la política, las finanzas y el espectáculo de Estados Unidos. Se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, semanas después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual.

Su muerte, que impidió que enfrentara un juicio, alimentó peticiones para que el Departamento de Justicia haga pública la lista de presuntos cómplices y clientes, así como el registro de vuelos de su avión privado hacia su isla en las Islas Vírgenes, donde presuntamente ocurrieron múltiples abusos. Esa es la lista a la que hace referencia Elon Musk en su acusación.

Epstein estuvo relacionado con destacadas figuras públicas, entre ellas el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido, quien en 2022 llegó a un acuerdo millonario con una de las víctimas que lo acusaba de abuso sexual cuando era menor de edad