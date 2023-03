Videos: el adiós de Talleres al Hacha Ludueña, y el homenaje en La Boutique

Murió Luis Antonio Ludueña, el Negro, el Hacha. Un estandarte del fútbol vistoso y depurado de un Talleres que marcó una épica y trascendió límites. Desde la dirigencia que encabeza Andrés Fassi, se plantearon homenajes durante toda la jornada del jueves.

En sus redes sociales el club expresó el dolor y el acompañamiento a la familia del ex jugador, también para Gonzalo, uno de los hijos futbolistas del Hacha, y con un fugaz paso por Talleres en 2017, en el regreso a Primera División.

Bocanelli, Ludueña, Bravo, Willington y Cherini jugando juntos para Talleres (Foto: Archivo / La Voz).

Un video publicado en la cuenta en Twitter repasó distintos momentos en la trayectoria del emblemático futbolista, quien jugó de 1974 a 1982 en la T, tras sus comienzos en San Lorenzo de Córdoba en 1972. Su retiro lo tuvo vistiendo las camisetas de Estudiantes de Río Cuarto e Instituto, muy brevemente en 1984.

La Reserva de Talleres tenía pautado su partido con Defensa y Justicia en la noche de este jueves, por el torneo Proyección 2023. Y nuevamente La Boutique recibió a un gran cantidad de socios, con carnet al día. Antes del encuentro, se realizó un minuto de silencio en homenaje al Hacha. Y también bajó un efusivo aplausos desde las tribunas, por parte de los hinchas.

EL HACHA LUDUEÑA CON LA CELESTE... DE ESTUDIANTES (RC)

“Haber participado en ese grupo tan lindo fue la última alegría de mi carrera, sobre todo porque le ganamos al rival mío de toda la vida (Belgrano). Después de empatar en Río Cuarto la primera final, la dirigencia de Estudiantes estaba desilusionada. ‘Siempre nos pasa lo mismo’, decían. Yo les pedí que nos tuvieran fe, que lo íbamos a dar vuelta en Córdoba, y así fue”.

LUDUEÑA. Saludando a hinchas de Talleres en el Kempes (LaVoz/Archivo).

En boca de Luis Ludueña, por aquella experiencia en Estudiantes de Río Cuarto en el tramo final de su carrera. Camiseta Celeste, la del Imperio, que defendió también en tres partidos del viejo torneo Nacional de 1983.

“Ganamos 3-1 la final del Provincial y yo hice el tercero con un festejo especial: me levanté la camiseta y mostré una musculosa de Talleres. Es que en el segundo partido me habían puteado de lo lindo en Alberdi. Fue casi una despedida, porque ya tenía decidido no jugar más. Me pude dar ese gusto personal: irme campeón y ante Belgrano”, había finalizado el Hacha.