Plan de seguridad y turnos: así será la reapertura del local que fue furor en Córdoba por sus precios bajos

A principios de abril, la zona sur de la ciudad de Córdoba se vio movilizada por la apertura de un megalocal de indumentaria. La llegada de la marca convocó a una gran cantidad de personas. Sin embargo, el local terminó clausurado y después de un mes, consiguió la habilitación de la Municipalidad.

La esquina de Nores Martínez y Cruz Roja se vio revolucionada por el desembarco de la emprendedora Pamela Silva con su marca de ropa Nosotras. A pesar del cierre, continuó promocionando su negocio a través de las redes sociales y organizó un gran operativo de seguridad para la reapertura del jueves 16.

LA CLAUSURA DEL LOCAL FUROR POR SUS PRECIOS BAJOS

El 5 de abril, la Municipalidad clausuró el local por diversas irregularidades dentro del edificio. Asimismo, los vecinos de la zona realizaron denuncias por los daños causados por clientes que acamparon desde el día anterior.

El local fue clausurado el mismo día de su apertura.

“Después de la clausura, se pusieron a trabajar. Fueron a vernos al CPC, se fue siguiendo de cerca con la idea de armar bien el local. La asesoramos y se le prestó especial atención porque es un local grande, de mucho impacto y para todas las clases sociales”, explicó Diego Del Vecchio a Vía Córdoba, director del CPC de barrio Jardín.

En la misma línea, aclaró: “Fuimos muy criticados. La idea es que el local esté en condiciones. La normativa no es caprichosa, es para el buen funcionamiento del local, es para cuidar a los propietarios y a los clientes”.

Reabre el local de indumentaria furor en Córdoba. Foto: Rocío Ledesma

EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DEL LOCAL FUROR

“Fueron 34 días de terror. Me agarró una depresión y las primeras semanas no me podía levantar de la cama, no entendía qué pasaba”, contó Pamela en diálogo con Vía Córdoba. “Subsané lo que me pidió Municipalidad y me pasó de todo. Hubo mucho sacrificio. Hoy no lo puedo creer porque hasta hace dos semanas pensaba que no abría”, continuó.

Pamela Silva, la dueña de la marca, junto a su equipo de trabajo de Córdoba. Foto: Rocío Ledesma

Debido a la gran convocatoria que tuvo la primera apertura, Pamela y su equipo decidieron entregar números para asistir a la reapertura. De esta forma, este miércoles entregó 1.500 turnos a quienes van ir a comprar durante el jueves.

Del Vecchio explicó que la emprendedora contrató un servicio adicional de la Policía de Córdoba para que esté presente durante toda la apertura. Asimismo, personal del municipio ordenará del tránsito para “no molestar a los vecinos”.

Reapertura del local de ropa furor en Córdoba por sus precios. Foto: Rocío Ledesma

Pamela señaló que la apertura será a las 8 y a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, avisarán qué tanda de números será atendida. “Vamos a ir llamándolos por tanda así no se aglomera tanta gente”, dijo. “Estoy preparando todo para que mis queridos cordobeses vengas a la reapertura”, cerró.

VIDEO: LOS BAJOS PRECIOS DEL LOCAL DE ROPA FUROR

Uno de los principales motivos del furor que causó el local en Córdoba son sus precios. Las prendas, que son para todas las edades y talles, tienen valores muy bajos. Algunos productos que se pueden encontrar son tapados de pana a 9.500 pesos, pantalones frizados a 8.100 y vestidos a 4.500.