Uno de los refuerzos de Belgrano dio el tierno motivo por el que vino al club de Alberdi

Fue uno de los últimos refuerzos en incorporarse a Belgrano para este semestre, y este sábado podría hacer su debut como titular frente a Independiente, a las 20 en Alberdi por la fecha 14 del Torneo de la Liga. Y lo vive de una manera muy especial Anibal Leguizamón.

El zaguero central de 32 años, que de Arsenal pasó al Emelec de Ecuador y jugó de 2019 hasta este año en aquel país; explicó las razones para darle el sí al club de Alberdi y convertirse en refuerzo. Una de ellas, por el corazón.

Presentación en conferencia de prensa de los refuerzos de Belgrano Aníbal Leguizamón y Lucas Menossi en el Gigante de Alberdi.

“Mi mamá nunca se animó a viajar a Ecuador y no me ha visto jugar en Primera, por eso no veo la hora de entrar a la cancha y que ella me vea en la máxima división”, expresó Leguizamón señalando a sus padres, presentes junto a su hermano en la conferencia de prensa en la que se mostraron con la casaca Celestes con Lucas Menossi, volante ex Tigre y San Lorenzo.

“También la familia quería venir y estar cerca de los nuestros, se extraña mucho”, añadió el defensor nacido en Bernal, en Buenos Aires. Para agregar: “Belgrano es un club extraordinario y lo conozco porque cuando vinimos a jugar copa fuimos a entrenar (al predio), sé la locura hermosa de la gente y eso al jugador lo motiva y lo hace sentir vivo”.

QUÉ LE PUEDE OFRECER A BELGRANO

Consultado sobre el siste con tres defensores que es habitual para el DT Juan Cruz Real en Belgrano, Leguizamón no dudó en que le puede ser útil al equipo. En principio, compartiría la última línea ante Independiente con Alejandro Rébola y Rafael Delgado.

“Es una posición que conozco, lo hice y el año pasado en la Sudamericana jugamos bastante con línea de tres. El stopper tiene participación con la pelota y se se involucra mucho en el juego y es algo que me gusta. Hay que tener en cuenta que venimos de ligas diferentes y que el fútbol argentino necesita una adaptación”, subrayó.