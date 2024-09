Una institución de Córdoba le dio la espalda a Andrés Fassi, en medio de la polémica con la AFA

La polémica de Andrés Fassi con la AFA, a consecuencia del arbitraje de Andrés Merlos en el partido contra Boca, sigue sumando actores. Luego del embravecido discurso del presidente de Talleres, diferentes actores del fútbol argentino decidieron tomar partido en la disputa.

Uno de ellos, fue la Liga Cordobesa de Fútbol que, lejos de acompañar al coterráneo Fassi, decidió pronunciarse en la vereda del frente. A través de su Comité Ejecutivo, la entidad apoyó a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA.

QUÉ DIJO LA LIGA CORDOBESA EN MEDIO DE LA POLÉMICA DE FASSI-TAPIA

Con un breve y escueto comunicado, la LCF volvió a ratificar su apoyo y compromiso con Tapia. El Comité Ejecutivo con votación unánime decidió apoyar la candidatura de “Chiqui” como presidente, de cara a las próximas elecciones.

Reunión de la Liga Cordobesa y ligas del interior en Córdoba para decirle "no" a las SAD. (Javier Ferreyra / La Voz)

“El Comité Ejecutivo de la Liga Cordobesa de Fútbol informa que en la reunión realizada esta noche resolvió por unanimidad apoyar a Claudio Fabián Tapia para las elecciones del 17 de octubre de este año, para presidir la casa madre del fútbol Argentino (AFA). Sin otro particular los saludo atentamente”, informaron desde Liga Cordobesa, entidad que preside Daniel Fernández.

FARÍAS EN CONTRA DE LAS SAD

Tiempo atrás, el directivo Emeterio Farías había sido muy claro con su apoyo a Tapia y a la AFA en su lucha contra las SAD.

“Planteamos nuestra oposición a las SAD. No lo compartimos para nada. Queremos que las instituciones queden en manos de los dirigentes que las han formado, las hicieron, las fundaron e invirtieron muchos años de su vida, y dinero también, para que sean de los socios”, dijo Farías.

“Esto es un espaldarazo importante para la posición que viene defendiendo la dirigencia del fútbol nacional, pero no se trata de un alineamiento. Lo más importante es que deja en claro cuáles son las intenciones de los clubes. Los clubes pertenecen a los socios y no a los privados, y el Estado no puede disponer de ellos, como pretende hacerlo”.”, agregó el presidente Fernández.