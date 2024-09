La cruzada de Andrés Fassi en Talleres contra las estructuras de AFA, y hasta dónde puede llegar

Tan afuera como la pelota en el gol de Boca ante Talleres por Copa de Argentina, y que desató esta tormenta de consecuencias impredecibles. Así de afuera quieren a Andres Fassi en AFA. Los que lo piensan y no lo dicen, pero lo dan a entender; y los que lo dicen abiertamente, con la brutalidad que caracteriza a los esbirros del entorno de Claudio Tapia.

Y mientras Fassi, con virtudes y desaciertos, puso la cara en una conferencia de prensa asombrosa y abrumadora, tan inédita como el lacerante episodio ocurrido el sábado en Mendoza; las espadas de “Chiqui” Tapia, caso Daniel Ferreiro y Maximiliano Levy lo hacen desde la impunidad de redes sociales. Y algunos otros todavía peor, desde el cobarde anonimato de la red X (ex Twitter).

Conferencia de prensa de Andrés Fassi Presidente de Talleres tras el incidente del partido contra Boca Juniors por Copa Argentina. Foto: Pedro Castillo / La Voz

Y todo se desmadró. Desde aquel video en el palco de Fassi puteando en distintos idiomas al Andrés Merlos, hasta el imprudente careo en la zona mixta donde el árbitro agredió y mintió al sostener que fue agredido, armas de fuego mediante; todo se salió del cauce y excedió al fútbol y al deporte. En lo policial, y también con claras implicancias políticas.

EL TALLERES DE FASSI SE DEBATE CON AFA

No es una frase edulcorada. Las hostilidades entre Talleres y Andrés Fassi presentaron una escalada hasta lo que aparece como un conflicto abierto y sin tregua. Más allá de que Fassi insiste en un “debate” por el bien del fútbol argentino. En el seno de la Liga Profesional y sus clubes, el presidente Albiazul aparece como muy solo. “Recibí más de 600 mensajes y sólo el de un presidente de un club solidarizándose”, admitió el propio Fassi.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi Presidente de Talleres tras el incidente del partido contra Boca Juniors por Copa Argentina. Foto: Pedro Castillo / La Voz

Pero en la pelea se involucraron desde el mismísimo Gobierno Nacional, por medio de Daniel Scioli y decididamente opuestos a la AFA y la gestión Tapia e impulsores de las SAD a pedido de Javier Milei. Y también el oportunista Mauricio Macri, tan tibio como siempre y aprovechando para lanzar sus dardos contra Juan Román Riquelme, quien lo sometió a una derrota aplastante en las elecciones en Boca.

Garro, Scioli, Fassi y Santillán, la imagen que motivó a Toviggino a un nuevo ataque en redes sociales. (@@danielscioli)

Con las denuncias de Fassi, a “Merlos y otros cuatro árbitros serviles”, como él mismo los catalogó; las consecuencias pueden ser sólo severas. Para un lado y otro. Y ni hablar de las acusaciones a cara descubierta hacia Tapia, quien ya demostró contar con feroces brazos ejectores. En medio, Talleres y sus hinchas y socios, su arraigo, y el temor manifiesto de que esta cruzada les cueste caro.

Otro tiempos. Claudio Tapia y Andrés Fassi, con sonrisas.

CUÁNTO APOYO RECIBIRÁN FASSI Y TALLERES

Para muchos, las declaraciones de Andrés Fassi pueden marcar un antes y un después en el fútbol argentino, campeón de todo a nivel mundial y sin embargo, con una liga que no está a la altura y que desbarranca con mamarrachos. Puede ser fundacional, a partir de sacudir los cimientos en los que enraizó la corrupción.

Será quijotesco, y no contra molinos de viento imaginarios, sino contra las decisiones de un “Chiqui” Tapia que forjó poder desde las bases y lo solidificó en el ciclo triunfal de la Selección de Lionel Messi y Lionel Scaloni. Y en su ámbito, el que no lo apoya le teme, o al menos no quiere problemas.

Achile, Tapia y Cavagliatto almorzando juntos este martes en Buenos Aires (Foto: Gentileza IACC).

En Córdoba, Juan Manuel Cavagliatto e Instituto se alinean sin titubeos con Tapia y esgrimen razones atendibles: la amistad entre los presidentes, que redundó en un innegable crecimiento del club de Alta Córdoba en obras, sostén además de su auspicioso presente deportivo.

Luifa Artime junto a Chiqui Tapia (Gentileza)

Y por el lado de Belgrano, el Luifa Artime procura ser parte de esa sintonía, lo que provocó el distanciamiento primero y alejamiento después de varios de sus pares de la anterior comisión directiva. Porque el Pirata también fue perjudicado en más de un partido, y cuando Guillermo Farré (por entonces el entrenador) se aventuró a reclamar, un pandillero como Pablo Toviggino (llamativamente en silencio en estos días de furia), lo amenazó con un código mafioso que no generó ningún rubor en AFA, institución a la que pertenece.

En el marco de los clubes del ascenso, donde Tapia es más fuerte aún, en Córdoba -más precisamente en Río Cuarto- el presidente de Estudiantes, Alicio Dagatti, es fiel e incondicional al titular de la AFA. Mientras que Manuel Pérez, el volcánico mandamás en Racing, hace no tanto tiempo descargó su rabia contra Fassi. “Por algo no los quiere nadie”, lanzó.

Aimar y Tapia, presentes en la inauguración de las obras de Estudiantes (Foto: Prensa Estudiantes de Río Cuarto).

Con semejantes antecedentes, ¿cuántos se meterán en el barro por Talleres y su presidente? Sin olvidar otros casos testigo, como el costo que pagó Ricardo Caruso Lombardi por la osadía de plantarse ante Tapia y su apañado Barracas Central. Un destape por el cual el DT no pudo dirigir más en el fútbol argentino.

Las cartas están echadas y Fassi jugó una mano muy fuerte. Es una apuesta bravísima, inquietante, y hasta sombría. Y sin retorno. Porque ya no hay margen para volver a atrás.