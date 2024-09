El Luifa Artime y todo Belgrano en 10 respuestas: de Real y Reyna, al “Uvita” y el “Mudo” Vázquez

Era necesaria la palabra oficial en boca del Luis Fabián Artime, por las turbulencias en Belgrano por el cruce entre Juan Cruz Real y Bryan Reyna, y por la eliminación en Copa Sudamericana y los saldos de las transferencias récords en el mercado de pases.

Y el presidente de Belgrano habló de todo en conferencia de prensa, aunque cuestiones como las referidas al DT, la relación que tiene con el plantel y la posibilidad de renovarle el contrato, no fueron con respuestas a fondo. Lo acompañaron el coordinador general del fútbol, Ariel Rojas, y el tesorero Lucas Bustos.

EL LUIFA ARTIME Y 10 RESPUESTAS SOBRE BELGRANO

“Hoy el responsable del equipo es Juan Cruz Real. Es parte del proyecto, pero nadie está por encima de Belgrano, ni Artime. En cuanto a Reyna, se fue a Perú para jugar en la Selección de su país y debe volver para jugar contra Independiente”.

El plantel de Belgrano regresó al trabajo en el predio Armando Pérez con Independiente como objetivo. (José Gabriel Hernández)

“Hemos hablado con Reyna y el cuerpo técnico, es normal que pasen estas cosas (sic). ¿Cómo es la relación con el plantel? Lo dijo (Alejandro) Rébola hablando en el predio con la prensa, la relación está bien”.

Bryan Reyna jugador de Belgrano al termino del partido contra Gimnasia de La Plata. Foto Javier Ferreyra

“Es un bache deportivo lo que está pasando, lo viví como jugador y ahora como presidente. Buena oportunidad esta fecha FIFA, para lavar cabecitas y ordenar esas ideas del principio del campeonato, cuando fuimos protagonistas”.

He hablado con los tres técnicos que han estado en mi mandato. Siempre estoy en contacto con el técnico, jugadores, ahora lo hacemos con Ariel (Rojas). Es un cuerpo técnico exigente y le hemos dado toda la infraestructura que requiere. Lo sabe también el tesorero (Lucas Bustos).

Juan Cruz Real, DT de Belgrano, en el partido ante Huracán. (Fotobaires)

“Soy el responsable de lo bueno y de lo malo que pase en Belgrano. Hemos logrado un campeonato y vender los jugadores como ganadores y no para tapar baches. Los tres que se fueron tenían más de 100 partidos y era el momento de su partida”.

Ariel Rojas junto a Luifa Artime (Belgrano)

“Hemos elevado la vara en este mercado de pases. Cuando el Alaves quería a Matías (Moreno) era por dos millones de dólares y a Belgrano le quedaba la mitad. Ahora el que venga a buscar un defensor sabe que debe pagar más de los cinco millones de euros que pagó la Fiorentina. Nos hizo elevar la vara y posicionarnos en el mercado de pases”.

Matías Moreno se hizo la revisión médica en el Viola (Fiorentina)

“Uvita es uno de los jugadores con más jerarquía que vino a Blegrano. Y lo que pagamos, 3,5 millones de dólares por el pase, también es histórico para el club. Lo quería Argentinos pero los que poníamos toda la plata éramos nosotros. El técnico tendrá sus razones para no ponerlo”.

Nicolás Fernández, debut y gol en Belgrano. (Facundo Luque / La Voz).

“Lo del Mudo (Vázquez)... entendimos que no era el momento que regresara. Desde que soy presidente siempre lo tuvimos presente, fui a buscarlo a Italia y esa vez él me dijo que no era el momento para volver. Ahora quería venir y la verdad es que no podemos pagar lo que gana en Europa”.

Franco "el Mudo" Vázquez no será refuerzo de Belgrano.

“El Chino Zelarayán nos ha visitado cada vez que viene, va al predio, a la cancha. No le cerramos la puerta a nadie, pero hay que dejar muchas cosas para venir a jugar a Belgrano”.

Lucas Zelarayán en Belgrano (captura de TV)

“El mercado de pases es hasta mañana (por este viernes) a las 19. En principio diría que no vamos a traer a nadie más”.