El Luifa Artime: con quién comparó a Matías Suárez, la amplicación del Gigante y chicana a sus ex pares

Semana internacional para Belgrano, porque el jueves puede dar un gran paso ante Delfín de Ecuador para acceder a octavos de final de Copa Sudamericana. Participación que es logro de la gestión de Luis Fabián Artime, quien inició un segundo período al frente del club, y que tiene por objetivo inmediato la ampliación del Gigante de Alberdi, completando la tribuna Cuellar.

“Las tribunas ya están pagas. Lo que entorpece la obra son las habilitaciones. Hubo que hacer un blanqueo en la Municipalidad”, explicó el Luifa en Futbolémico, por Showsport Radio. De cualquier modo, la expectativa es que para los primeros días de agosto haya corte de cintas en el Gigante.

Y resaltó: “Acá no hubo ni un dirigente que puso plata, ni tampoco ni un dirigente que cobró un sueldo. Nosotros demostramos que el club se puede auto-sustentar con el socio que es el verdadero dueño del club”. Y hubo una chicana para quienes no integraron la lista. “El 70% de la comisión directiva se quedó. Algunos de los que se fueron no se presentaban ni a las reuniones de comisión directiva, quizás se estaban dedicando a la política”.

Luis Fabián Artime en la asamblea de Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi. (Javier Ferreyra / La Voz)

Mientras tanto, el Pirata juega este jueves a las 19 por Sudamericana ante Delfín, pese al paro de la CGT. La buena noticia para los hinchas es que habrá transporte público. “Esta todo coordinado para que el jueves explote todo, pese al paro general. La marea celeste no se detiene”, arengó el ex delantero.

EL LUIFA ARTIME Y LA COMPARACIÓN CON MÁTÍAS SUÁREZ

“Estamos esperando lo que seguramente Matías Suárez nos va a dar. Los que lo trajimos estamos tranquilos. Él es el primero que quiere dar lo mejor”, confió Artime sobre el regreso del ex River como refuerzo, hasta aquí con apenas dos partidos jugados como titular (y que no completó).

Matías Suárez y Luis Fabián Artime en la conferencia de prensa de presentación del jugador como refuerzo para la temporada 2024. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“No hay que olvidarse que (Edinson) Cavani hasta el día que nos hizo los dos goles a nosotros era la peor incorporación de la era Riquelme. Yo pienso eso cuando hablamos de Matías Suárez”, observó el presidente Celeste.

Edison Cavani marcó tres goles en el torneo y todos fueron ante Belgrano (prensa Boca)

En la misma sintonía, también mencionó a otro de los delanteros del plantel: “Franco Jara para el mundo no podía jugar más en Belgrano, hoy no se si hay un jugador de su jerarquía en el fútbol argentino. Necesitaba sentirse titular”.

LOS REFUERZOS QUE LLEGARÍAN A BELGRANO

“Estamos en gestiones para buscar jugadores, no queremos incorporar por incorporar. No tenemos que comprar jugadores a las apuradas. Tenemos que buscar de mínimo 3 o 4 jugadores este mercado de pases”, anticipó el Luifa, de cara al Torneo de Liga Profesional, con debut este domingo ante Racing Club.

“Si trataremos de buscar a un jugador de la jerarquía de (Lucas) Passerini para intentar reemplazarlo”, señaló en referencia a la seria lesión en la rodilla que marginó al goleador celeste hasta fin de año.

Lucas Passerini, delantero de Belgrano, luego de la intervención quirúrgica por su lesión. (Prensa Belgrano)

Y anunció: “Belgrano va a tener director deportivo. Gabriel Perrone era el perfil a buscar pero ahora no va a poder ser. En esta semana vamos a tener novedades”.