Juan Cruz Real y el conflicto en Belgrano: “Cometí un error, pido disculpas por lo que dije de Reyna”

En lo que fue un lunes tormentoso, tras la derrota de Belgrano contra Gimnasia y las explosivas declaraciones de Juan Cruz Real contra Bryan Reyna, y de la réplica del peruano al DT Celeste; el entrenador pidió disculpas públicas por lo sucedido.

El entrenador de Belgrano Juan Cruz Real en la derrota frente a Gimnasia de La Plata por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Pido disculpas por lo que dije de Reyna en conferencia de prensa. Cometí un error”, afirmó Real en los estudios de Cadena 3. “Con Bryan Reyna no tengo absolutamente nada. Yo sólo quiero que los que jueguen en Belgrano mejoren y progresen”, añadió.

Bryan Reyna jugador de Belgrano al termino del partido contra Gimnasia de La Plata. Foto Javier Ferreyra

“No es que me arrepiento, pido disculpas porque no era el momento ni lugar de pedir algo así. No se trata de tener razón, dije algo en un momento que no debía”, aclaró el técnico de todos modos.

“Yo soy pasional; se dio un contexto en el que nos quedamos sin nada faltando dos minutos. Tengo una muy buena relación con los futbolistas en lo personal. Pido disculpas al plantel, al club e hinchas”.

Partido Belgrano vs Gimnasia de La Plata en Alberdi por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra

EL CAMBIO DE MATÍAS SUÁREZ, CON BELGRANO CON 10

Otro de los cuestionamientos a Juan Cruz Real por parte del público de Belgrano fue el reemplazo de Matías Suárez, quien ante Gimnasia de La Plata jugó su mejor primer tiempo desde que volvió a Alberdi.

Matías Suárez, delantero de Belgrano, en el partido ante Huracán, por la Liga Profesional. (Fotobaires)

“Hay que entender el contexto: éramos diez contra once. Me encanta que lo pidan a Matías, que tenga ese feeling con la gente me fascina”, expresó el DT Celeste.