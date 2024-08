El ácido cruce de Reyna y el DT de Belgrano: “Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz”

La derrota de Belgrano, cuarta consecutiva, trajo efectos colaterales. Como la disputa entre el técnico Juan Cruz Real, y el peruano Bryan Reyna. El entrenador maniestó en conferencia de prensa que el jugador no entró contra Gimnasia “porque no lo da todo”. Y la respuesta del extremo fue inmediata.

“Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Estoy al 100%”, publicó Reyna en su cuenta en Instagram. Un escalada en la polémica, que ya viene de la derrota con Lanús, justamente por el uso de las redes sociales del peruano.

La réplica de Bryan Reina a Juan Cruz Real. Fuerte disputa en Belgrano. Foto: Instagram Bryan Reyn

“Reyna tiene que dar un poquito más. Cuando pueda entender que tiene que dar el 100 por ciento va a jugar, sino, mientras yo esté en el club, no va a jugar. Y tiene que ser en todo momento, en los entrenamientos, con los compañeros, con todos. Para la gente que lo pidió, Reyna no jugó porque no lo da todo”, había disparado Real.

Bryan Reyna jugador de Belgrano al termino del partido contra Gimnasia de La Plata. Foto Javier Ferreyra Foto: Javier Ferreyra

A lo que integrante de la selección peruana respondió en forma automática. “Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha”, posteó en las redes. Y agregó: Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”.

EL PEDIDO DE LOS HINCHAS DE BELGRANO POR REYNA

Avanzaba el partido entre Belgrano y Gimnasia, que terminó con derrota del Pirata por 1 a 0, y en los cambios Juan Cruz Real no incluyó a Bryan Reyna. “Ponelo a Reyna la p...”, bramó la tribuna en el Gigante.

Partido Belgrano vs Gimnasia de La Plata en Alberdi por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra Foto: Javier Ferreyra

“Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño, que puedo decir que es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre”, posteó Reyna.