Juan Cruz Real: el bache del que Belgrano “debe salir urgente”; y por qué no puso a Reyna

El Belgrano de Juan Cruz Real, que venía en alza, cayó en un “bache”, como el propio técnico describió. Perdió 1 a 0 con Gimnasia de La Plata por Liga Profesional, es su cuarta derrota consecutiva y hubo reclamos del públido en Alberdi por no poner en cancha al peruano Bryan Reyna.

“Hemos sacado los 50% de los puntos, clasificamos a una instancia importante de la Copa y ahora estamos en bache negativo del que tenemos que salir urgente”, resaltó Real en la conferencia de prensa.

“Con la expulsión de Meriano, tenía que sacar a uno y lo saqué a Matías (Suárez) por una necesidad colectiva del momento”, se refirió el téncico Celeste a la jugada clave, al final del primer tiempo contra el Lobo.

Con respecto al tema de Reyna y el cuestionamiento de los hinchas, fue terminante en la respuesta: “Belgrano juega en equipo. Bryan el otro día jugó el partido, unos 35 minutos y no dió lo necesario. No dió las condiciones que esperábamos. Cuando el disponga el 100% para jugar, jugará. Lo vemos todos los días. Hoy Reyna no jugó por qué no dió todo”.

El entrenador de Belgrano Juan Cruz Real en la derrota frente a Gimnasia de La Plata por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

E insistió: “Reyna tiene que entender cómo se juega el fútbol argentino. Mientras no de todo no va a jugar, por lo menos conmigo no”.

Nota en desarrollo