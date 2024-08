Juan Cruz Real y la eliminación de Belgrano: “La expulsión en vez de beneficiarnos nos desfavoreció”

“Primero quiero agradecer a la gente que vino. La verdad espectacular, montaron una fiesta. Agradecerles a los futbolistas porque más allá del análisis que podemos hacer del partido, no tengo nada para reprochar en cuanto a que dejaron todo. No hay que olvidarse que estos chicos ganaron un grupo difícil cuando no eran candidatos, y se llegó a una instancia histórica”. Con la firma de Juan Cruz Real, técnico de Belgrano, tras la eliminación en Copa Sudamericana a manos del Athlético Paranaense.

“Estamos tristes porque estaba la chance de continuar y por el partido que hicimos en Brasil. Creo que era un partido que podíamos ilusionarnos con pasar. En los 21, 22 minutos de 11 contra 11, fuimos controladores del juego. Empujamos al rival”, analizó Real.

Y observó: “La expulsión en vez de beneficiarnos nos desfavoreció. Porque el rival se replegó mucho y tuvo jerarquía para defender bien. Y nosotros con ese hombre de más no pudimos encontrar fluidez y claridad para encontrar situaciones de gol”.

Belgrano enfrentó a Paranaense por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Facundo Luque / La Voz)

EL RESUMEN DEL DT EN LA DERROTA DE BELGRANO

“Nosotros tuvimos 18 aproximaciones y posibilidades de remates y ellos tuvieron tres. Nosotros pateamos cuatro al arco y ellos nos hicieron dos goles. Eso habla de lo que fue el partido. También hay que entender que pusimos en cancha jugadores que tienen tres o cuatro partidos internacionales. Estas experiencias los harán crecer”, reflexionó Juan Cruz Real.