Diego Dabove y la goleada de Instituto: “Hay que sostenerse ahí arriba”

El partido número 50 de Diego Dabove como técnico de Instituto no pudo haber resultado mejor. Goleada por 4 a 1 sobre Defensa y Justicia, y otra vez la ilusión de mezclarse entre los primeros del Torneo de la Liga Profesional, a tres puntos del líder Huracán.

“Más allá de la alegría del triunfo y seguir dándole solidez a la localia, volvimos a hacer un muy buen partido. Es un momento importante del torneo. Hay que sostenerse ahí arriba. Felicito a los muchachos. Tras gol que encuentra Defensa; tuvimos la suerte de empatar y darlo vuelta rápido. Hicimos un partido muy completo con un gran primer tiempo”, analizó Dabove.

Instituto gana 3-1 ante Defensa y Justicia por la jornada 12 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Lo importante es que sigamos creciendo y evolucionado. Este tipo de partidos son muy importantes. Ojalá ganemos un montón de estos 15 partidos que quedan. Pero vamos a convivir con la derrota. Tenemos que sostenernos hasta las últimas cinco fechas ahí arriba y veremos para qué estamos”, se animó el entrenador Albirrojo.

“Ojalá podamos clasificar a una copa. Queríamos este segundo año en Primera transitarlo de forma más sólida y lo vamos logrando. Hay que seguir trabajando para eso. Si eso nos permite entrar a una copa, bienvenido sea”, añadió.

EL PLAN DEL DT DE INSTITUTO PARA GANAR EL PARTIDO

“Lo hablaba con el cuerpo técnico. Muchas veces uno piensa y planifica un planteo. A veces sale de buena manera y, otras, no. Hubo un gran trabajo de ‘Dami’ Puebla de media punta, que es su posición. Lo de Gregorio me pone muy contento porque se rompe el alma y aporta donde le toca”, destacó Dabove.

“Salieron un montón de cosas de las que preparamos. Después es el conocimiento del plantel. Hay paridad en el grupo y está en la inteligencia nuestra buscar los mejores momentos”, completó el entrenador.

GREGORIO, EL OTRO RODRÍGUEZ CON GOL EN INSTITUTO

Al principio arrancamos medios dormidos, pero después lo pudimos dar vuelta. Son cosas que se dan, en la semana veníamos entrenando muy bien. La verdad que Facu (Suárez) también venía entrenador muy bien, asique los dos pudimos entrar y convertir”. Con la firma de Gregorio Rodríguez, autor del segundo gol de Instituto.

Reemplazó a Santigo Rodríguez, goleador Albirrojo en el torneo, y destacó: Queremos seguir sumando la mayor cantidad de puntos que se pueda, el objetivo es entrar a una copa. Asi que vamos a ir en busca de eso”.