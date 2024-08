Otro enojado en Belgrano: Santiago Longo cargó contra la dirigencia del club

Lunes agitado en Belgrano, que perdió con Gimnasia de La Plata 1 a 0 en el Gigante por Liga Profesional y expuso un fuerte cruce entre el técnico Juan Cruz Real y el delantero peruano Bryan Reyna. Y no terminó allí la noche, porque Santiago Longo también se despachó con críticas.

El volante, habitual capitán del equipo, volvió a ser titular y apuntó a la dirigencia que encabeza Luis Fabián Artime: Hubo cosas que no me gustaron. No se manejaron bien conmigo. Seguramente lo hablaremos y todo va a estar bien. Si me toca seguir en Belgrano lo haremos lo mejor posible”.

El fastidio de Longo tiene que ver con su frustrada transferencia, ante un par de ofrecimientos del exterior. Entre ellos del Botafogo y de un club de la MLS. “En el último tiempo no me ha tocado jugar siempre y uno busca las mejores oportunidades (para progresar) para mí y para el club. Yo creo que siempre me he comportado bien con el club. Sobre todo cuando llegaron ofertas en enero y yo decidí seguir para estar en la Copa Sudamericana, que era una gran objetivo para alguien como yo, que venía desde el proceso del ascenso”, esgrimió.

“Pero bueno, después no jugué tanto. Siempre prioricé jugar en Belgrano. Entonces era muy importante para mí (una transferencia). Creo que yo que hubo cositas que no se manejaron bien desde la dirigencia”, completó.

UN CLUB ITALIANO QUIERE A UN JUVENIL DE BELGRANO

La Fiorentina de Italia vendría a la carga por el marcador central de Belgrano, Matías Moreno. El juvenil de 20 años, que en esta temporada se afianzó en Primera, es de los jugadores más vendibles del plantel y las charlas están encaminadas.

Matías Moreno, seguido de cerca por otro equipo de Liga Profesional (Prensa Belgrano).

De hecho, el Alavés de España elevó un par de ofertas para llervarse a Moreno, y al no producirse la venta, el jugador dijo estar mal anímicamente y no concentró para el partido con Riestra, al regreso del receso en el torneo.

La propuesta de la Fiorentina sería de 4 millones de euros, un porcentaje de futura venta, más un dinero extra por objetivos. El doble de lo ofrecido por el Alavés.