Una hincha de Belgrano se cansó de las críticas a Juan Cruz Real: “Tienen que bajar la panza”

La derrota de Belgrano ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en Alberdi dejó una tensa relación entre la hinchada y el entrenador. En este contexto, una señora se cansó de las críticos a Juan Cruz Real y lanzó unas desopilantes declaraciones.

“Estoy cansada porque aquí todos son directores técnicos”, anunció en primera instancia la mujer mayor de edad, en diálogo con Telefe, a la salida del estadio Julio César Villagra tras la caída por 1 a 0.

Partido Belgrano vs Gimnasia de La Plata en Alberdi por fecha de la LPF. Foto Javier Ferreyra Foto: Javier Ferreyra

Video: la hincha de Belgrano que se cansó de los críticos de Real

En este sentido, explicó que quienes gritan no la dejan cumplir una importante tarea. “No me dejan ni ver el partido ni concentrarme, que yo siempre me concentro para ver si pueden hacer goles”, detalló.

Posteriormente, citó los gritos “Real, ponelo a Reyna, Real la p^%”' y le respondió a todos: “Bueno, por qué no son directores técnicos ustedes, tienen que bajar la panza primero”. Finalmente, reflexionó: “No puede ser, no pueden concentrarse así los jugadores ni el DT, te están pidiendo la cabeza”.