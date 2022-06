Ya con el transporte urbano prácticamente normalizado después de lo que fue la pandemia y las amenazas de paro, desde Vía Córdoba te volvemos a traer el ranking de las paradas más seguras según indicaron los propios usuarios. Y la noticia es que hubieron bastantes cambios respecto a las elegidas en el mes de abril.

Pensando en los hechos de inseguridad y en las situaciones que le toca vivir a los usuarios del transporte urbano, junto a la aplicación de movilidad Ualabee, armamos el ranking con las 10 paradas más seguras del mes de abril, según los usuarios de la aplicación.

A través de la aplicación, los usuarios no solo pueden conocer los horarios, las líneas y qué colectivos tomarse según el destino sino que también, al ser colaborativa, los usuarios tienen un papel fundamental a la hora de informar sobre inconvenientes en algunas de las líneas del transporte urbano de pasajeros.

Eso no es todo ya que Ualabee permite que el pasajero califique una parada y reporte si es segura o no. Si marca que no lo es, se puede especificar por qué: robos, falta de luminaria o zona poco transitada.

Las 10 paradas de colectivo más seguras de abril en Córdoba

C4126. Bulevar Chacabuco 560. Línea: 13. Empresa: Coniferal. MA-00000728. 27 de Abril 322. Línea: 60. Empresa: Coniferal. C2070. Sarmiento 973. Línea: 60. Empresa: Coniferal. C7365. Avenida General Paz 287. Línea: 40. Empresa: Autobuses Córdoba. C4105. Obispo Salguero 48. Línea: 20. Empresa: ERSA. C5041. Avenida Colón 1382. Línea: 70. Empresa: ERSA. C6251. Avenida General Paz 205. Línea: 33. Empresa: ERSA. C4042. Avenida Vélez Sarsfield 322. Línea: 61. Empresa: Coniferal. C7300. Avenida General Paz 445. Línea: 50. Empresa: ERSA. C9268. Bulevar Chacabuco 647. Línea: 20. Empresa: ERSA.

