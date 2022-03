La vuelta a la normalidad luego de la pandemia de coronavirus trae aparejada también el regreso de miles de usuarios a las paradas de colectivos. En este marco, Ualabee dio a conocer el ranking de las 10 paradas más seguras del 2021 según sus usuarios.

Desde Vía Córdoba, junto a la aplicación de movilidad Ualabee, armamos el ranking y te dejamos detalladas una por una las paradas y la ubicación de las mismas.

A través de la aplicación, los usuarios no solo pueden conocer los horarios, las líneas y qué colectivos tomarse según el destino sino que también, al ser colaborativa, los usuarios tienen un papel fundamental a la hora de informar sobre inconvenientes en algunas de las líneas del transporte urbano de pasajeros.

Eso no es todo ya que Ualabee permite que el pasajero califique una parada y reporte si es segura o no. Si marca que no lo es, se puede especificar por qué: robos, falta de luminaria o zona poco transitada.

De esta forma se determina cuáles son las 10 más seguras de todo el año.

Las 10 paradas de colectivos más seguras en Córdoba

C4082. Boulevard San Juan 60. Líneas 43 - 24 - 54 - 28 - 27. Autobuses Córdoba - ERSA MA-00000045. Mariano Moreno 48. 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 20 - 40. ERSA - Autobuses Córdoba C4126. Bulevar Chacabuco 560. 18 - 19 - 67 - 13. Coniferal C6252. Belgrano 446. 33 - 36 - 50 - 51 - 53 - 30 - 35. ERSA C9088. Bulevar Arturo Illia 35. 80 - 82 - 81 - 84. ERSA C9086. Bulevar Arturo Illia 437. 82 - 85 - 25 - 27. ERSA C4215. Avenida Vélez Sarsfield 22. 40 - 42 - 44 - 23 - 28 - 45 - 54 - 41. Autobuses Córdoba - ERSA C7365. Avenida General Paz 287. 40 - 42 - 44. Autobuses Córdoba C7435. Tucumán 199-99. 50 - 51 - 53 - 54 - 73. ERSA C4281. Avenida Santa Fe 354. 23 - 25 - 28. ERSA

