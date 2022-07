No es la primera vez que jóvenes denuncian discriminación en boliches de Córdoba. Si bien, en la mayoría de los casos, los empleados improvisan algún ‘justificativo’, en esta oportunidad, el trabajador le blanqueó que no las dejaban pasar por su aspecto físico.

El hecho fue difundido por La Tinta, quienes aseguraron que se trata de un histórico local bailable del Centro de la ciudad. Según la denunciante, ella y una amiga intentaron ingresar a través de una lista, pero no pudieron. Por lo que, pidieron abonar la entrada. “Nos respondió que no podíamos entrar porque no cumplíamos con los estándares requeridos”, contó la joven.

Sin embargo, la negativa no quedó solo ahí sino que el trabajador del lugar se justificó: “Vos estás muy gorda y tu amiga es demasiado flaca”. “Nos fuimos del lugar, angustiadas y decepcionadas”, lamentó la joven.

Tras el hecho, asegura que hizo el reclamo al boliche a través de las redes sociales pero nadie le brindó respuestas. Incluso, al contar su situación, otros usuarios relataron situaciones de discriminación similares.