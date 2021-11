Una cordobesa en silla de ruedas denunció a la empresa de aviación Flybondi por una situación de discriminación. Se trata de Rosario Perazolo Masjoan, una joven que pretendía trasladarse este domingo último de Buenos Aires a Córdoba y según expresó, no la dejaron viajar por las baterías de su silla.

“La aerolínea Flybondi no me dejó subir al avión por estar en silla de ruedas”, aseguró Rosario, Y explicó que no la dejaron subir a la aeronave a pesar de que tenía una batería autorizadas para volar: “Las baterías si eran aptas. No son derramables y son plomo selladas, preparadas para viajar”, aseguró en El Doce TV.

Añadió que ya viajó en otras oportunidades en avión con esa batería en avión. “Me dijeron que si quería viajar me consiguiera otra silla de ruedas y que volviera otro día. Que ella no iba a perder su trabajo por dejarme subir”, relató con impotencia.

Rosario Perazolo Masjoan denunció discriminación y "falta de empatía", de Flybondy (La Voz).

Debió acudir a la tarjeta de crédito de un familiar para sacar pasaje con otra empresa. Finalmente, pudo viajar en Aerolíneas Argentinas luego de que constataron que la batería de su silla era apta para subirse a la nave. “La compañía Flybondi no capacita a sus empleados, no cumple los protocolos y por falta de información y empatía, violenta a las personas con discapacidad”, escribió en su cuenta en Instagram.

Descargo

“Por la política de mercancías peligrosas, el material de la silla de ruedas de Rosario es considerado corrosivo”, explicaron desde la empresa a El Doce TV.

“En Flybondi no está autorizado, por lo que no se la dejó embarcar con su silla de ruedas. Siempre tenemos gente que viaja en silla de ruedas, pero esto era por una cuestión del material”, agregaron. Y aseguraron que tomarán contacto con la mujer.