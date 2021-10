Hace tan solo algunas semanas que reabrieron los boliches en Córdoba y ya se conoció una nueva denuncia por discriminación en uno de ellos. Los patovicas de Bartó, uno de los locales bailables ubicados en la zona céntrica de la ciudad, habrían echado a una joven de 18 años por su sobrepeso.

Así lo denunciaron públicamente sus amigas, quienes afirman que los guardias sacaron a la chica luego de decirle que ocupaba mucho lugar en la pista. La joven se encontraba bailando en el sector principal del lugar junto a un grupo de amigos.

“Éramos siete u ocho bailando en la pista y, de repente, vinieron tres patovicas y le dijeron solo a ella que se tenía que ir por su sobrepeso y porque ocupaba mucho lugar”, señaló una de las amigas en diálogo con ElDoce. Y aseguró que tras ese indignante momento, todos se retiraron del lugar.

“Mientras ella lloraba por el trato recibido, los otros patovicas no contestaban o nos daban la espalda. Los policías que estaban afuera tampoco hicieron nada”, indicó la joven. Según contó, aún no se presentó la denuncia formal ante el Inadi, pero la supuesta víctima de discriminación “no descarta hacerla en estos días porque no quiere que le pase lo mismo a otra persona”.