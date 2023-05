Un domingo especial para Belgrano y Talleres; y para el cordobés que jugó en Boca y en River

Domingo espectacular para Belgrano y Talleres, que se ubican en los puestos de vanguardia en la Liga Profesional y que enfrentarán a Boca y al puntero River, por la fecha 16 de la Liga Profesional y en la antesala del clásico cordobés.

José Luis Villarreal, quien edificó una prolífica carrera en el fútbol con el trampolín de Belgrano, es de los pocos cordobeses en defender las camisetas de Boca y de River. En el programa Tercer Tiempo por Radio Pulxo se enfocó en los dos partidos, que tendrán en vilo a la ciudad.

José Luis Villarreal

”Belgrano va a enfrentar un boca muy debilitado, si el equipo va con un planteo conservador o especulador estaría cometiendo un error. Mañana Belgrano puede dar el golpe en la Bombonera”, arriesgó Villita, quien se desempeña como entrenador en Miami.

“Los primeros 15 minutos van a ser fundamentales. La cancha te va a llevar a eso más allá de que Boca no viene jugando al futbol. Pero Boca es Boca y te puede lastimar en cualquier momento”, añadió en su análisis.

José Luis Villarreal, un emotivo mensaje a la Mona\u002E

Ex volante central que también integró la Selección argentina en los años 90 y jugó en Francia y en el Atlético Madrid, agregó: “El consejo de futbol de Boca no ha elegido bien a (Jorge) Almirón. Arrastra de un tiempo atrás hacia ahora una serie de errores”.

TALLERES-RIVER, UN PARTIDO PARA VER

“Por mi tipo de juego y por el fútbol que me gusta ver, el Talleres-River es un partido que no me perdería. Por la propuesta de los dos equipos. Talleres viene muy bien, y me encantaría que Belgrano gane en la Bombonera para que el clásico en el Gigante de Alberdi sea una fiesta”, se entusiasmó Villita.

Sobre el presente Albiazul, destacó la presencia de Andrés Fassi. “Lo conozco muy bien, me llevó del Montpellier de Francia para ir a jugar al Pachuca. Desde que llegó a Talleres lo convirtió en una gran competencia para Belgrano, lo obligó a exigirse más”.

José Luis Villarreal se fue dolido de Belgrano, y espera poder dirigir en Córdoba (La Voz).

Desde hace tres años que no viaja Córdoba, “sobre todo por lo difícil que se volvió entrar y salir de Estados Unidos”, explicó. Su salida de Belgrano, donde cumplía funciones en la estructura de las Divisiones Inferiores no fue la mejor, y le dolió.

“Yo voy a acompañar siempre a Belgrano desde dónde me toque, extraño mucho al club. Hay algunos dirigentes que me faltaron el respeto por que yo le di mucho al club resignando dinero”, lamentó Villita.

VILLARREAL Y PASAR DE BOCA A RIVER

“Hasta el día de hoy el hincha de Boca no me perdona haber jugado con la camiseta de River, todavía no entiendo por que lo hice. Y eso que venía de jugar en España... Algunos hinchas no lo tomaron de esa forma, me decían ‘vos sos de los nuestros’, pero mi mejor etapa fue en River”, destacó Villarrreal.

Marcelo Gallardo y José Luis Villarreal se cruzaron en Orlando (Prensa River)

“El primer clásico en River nos tocó ir a la Bombonera. Me gritaban de todo. Me escupían, me insultaban, hasta me dedicaron una canción. Daniel Passarella, que era el técnico, le dijo el equipo ‘hoy entren tranquilos, que toda la presión se la lleva Villarreal’. Fue por la Copa Centenario, creo. Parece que a esa copa la hubieran inventado para que me putearan a mí”.