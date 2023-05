El Flaco Pailos y sus 40 años con el humor: la campaña de Belgrano, el Luifa y el clásico con Talleres

Entradas agotadas y diversión asegurada a “cancha llena”. Fernando el Flaco Pailos celebra este sábado en la Ciudad de las Artes sus 40 años con el humor, que lo convirtieron en referente en el cada vez trabajoso oficio de hacer reír. Y previo a una gira por Europa, tocando España, Inglaterra e Italia.

“Tenés que hacer unshow en el Gigante de Alberdi”, le tiran la idea desde Vía Córdoba. “Qué bueno estaría. Para los 118 años del club me tocó actuar ahí en el playón del estadio. Había un montón de gente, estuve con el Guille Farré, con Pablo Vegetti... Están viviendo muy fuerte este momento de Belgrano en Primera, pero sin que se les suban los humos a la cabeza”, destacó Pailos.

Se viene la gira internacional del Flaco Pailos (La Voz) Foto: Prensa

“Me sorprende un poco la campaña de Belgrano. Igual no soy de los hinchas exitistas, y eso que venimos de racha y con el equipo bien plantado en el torneo. Pero no hay que sacar los pies de la tierra, más en este fútbol en el que ganás dos partidos y quedás tercero y perdes uno y bajás al octavo lugar”, reflexionó el humorista.

Flaco Pailos y su homenaje a la Selección (La Voz).

Y se puso serio ante los dos partidos que se vienen en Liga Profesional: “¿Ganarle a Boca o a Talleres?” El clásico, de una. Pero si le podemos ganar a Boca mejor todavía. Si Instituto fue y ganó en la Bombonera, nosotros también podemos”.

EL ENCUENTRO CON ARTIME Y LA COCINA DEL FÚTBOL

“Volviendo de Buenos Aires después de grabar La Peña del Morfi, estaba en el aeropuerto y me encontré con el Luifa Artime, que venía con su hijo más chico de visitar a su papá. Nos dimos un abrazo y me contó muchas cosas de lo que es la cocina del fútbol, lo complicado que es manejar un club”, comentó Pailos.

“Tenés que valorar el presente de Belgrano, de los clubes de Córdoba, cuando ves a Independiente y la colecta que tuvieron que hacer por una deuda impagable”, remarcó.

PAILOS, HINCHA DEL PIRATA Y SU PRIMER EQUIPO

De Belgrano siempre, el Flaco Pailos tuvo otro equipo, casi de nacimiento. “Yo soy de la zona sur, vivía en Residencial Vélez Sarsfield, y se armó una selección de distintos barrios con California, Suárez, Altos Vélez Sarsfield, Ferrer... el primer nombre que tuvo fue Coca Juniors, por lo que tomaban los muchachos al final del partido. Después lo cambiaron en honor a la esposa del entrenador, y le pusieron Sara goza”.