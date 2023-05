Talleres y sus Santos goleadores: también en el Femenino, con su refuerzo brasileña

Dos goles de Michael Santos para el triunfo de Talleres sobre Racing Club por Liga Profesional. Y un día antes, dos goles de Cleo Santos para la goleada de Talleres frente a Atlanta (7-1) en el torneo de ascenso del fútbol femenino. El ataque Albiazul está bendito.

El uruguayo Santos convirtió cinco en los últimos dos encuentros, es goleador del torneo con 10 y también el máximo anotador extranjero en la T en competencias de AFA con 31, al igual que el paraguayo Juan Carlos Ruíz Díaz. Hace historia en Talleres, y Cleo Santos quiere seguir esos pasos.

Por lo pronto, se transformó en la primera jugadora brasileña en vestir la casaca Albiazul en el fútbol femenino, y la única de sus país en la categoría. Y va por más. “Quiero quedar en la historia de Talleres, demostrar que no se equivocaron en contratarme y ascender con un equipo grande”, se ilusionó la delantera brasileña nacida en Santa Luz, vecina a Salvador de Bahía, y en diálogo con Vía Córdoba.

Cleo Santos, goleadora del equipo femenino del Matador. Foto: Gentileza

“Cuando me llamaron de Talleres dije ‘¡qué!!! Estaba en Arsenal y tenía dos propuestas, una en Primera. No me apuré, y se dio lo de Talleres, porque el profe Miqueas (Russo, el técnico Albiauzl) me había visto en la temporada anterior. Llegué en enero y en estos cuatro meses me sentí súper bien. Aprendo todos los días y me falta un montón, pero siento que me superó. En Arenal entrenábamos tres veces a al semana e hice 14 goles. Acá entrenamos todos los días, Talleres me potencia”, aseguró.

LOS SANTOS DE TALLERES, DE GOLEADORA A GOLEADOR

“Antes de venir a Talleres no conocía a Michael Santos. Son muchas las coincidencias, los dos somos “9″, somos extranjeros y el fin de semana convertimos dos goles. Me falta un hat-trick y “, sonrió Cleo Santos.

“De sus goles, me gustó más el primero a Racing. Está en el lugar, en el momento justo. Es increíble su paciencia y serenidad para el gol. A mi me falta su confianza para patear desde todos lados. A lo mejor me puede dar consejos”, expresó la brasileña.

Cleo Santos anotó dos en la goleada de Talleres ante Atlanta. Y va por más. Foto: Prensa Tallere

Conoció al uruguayo en el predio Nuccetelli, hubo fotos y guiños entre delanteros de raza. Como también con Diego Valoyes. “Es muy veloz, en eso nos parecemos porque lo que más destaco en mi juego es la velocidad. Y me gusta ir por las bandas pero soy 9, como Santos”, remarcó.

“Qué bueno que Valoyes volvió a la titularidad. ¡Y (Nahuel) Bustos es un monstruo! El técnico la tiene difícil porque todos la rompen. Tenemos un equipo de la p... madre, y vamos por River”, lanzó.

EL SUEÑO DE CONVERTIR UN GOL EN LA BOUTIQUE

“Además de los dos goles contra Atlanta, hice cinco en los amistosos de pretemporada. Me estoy adaptando a un equipo muy intenso como es Talleres, esperando la oportunidad para aportar lo mío. El sistema de juego es con una numero 9, y soy la primera opción de cambio para el entrenador”, apuntó Cleo.

“Es un grupo donde lo mejor es el compañerismo, me trataron súper bien desde mi llegada. Y la pasión que ponen en todo. Tiene un gran nivel y también se le pone difícil al profe Miqueas, tiene para elegir”, señaló.

Toda la pinta de la brasileña Santos, primer refuerzo de su país en Talleres. Foto: Prensa Tallere

“En la pretemporada conocí a Paulina (Gramaglia), quien entrenó con nosotras antes de pasar el Bragantino de Brasil. No puedo creer lo bien que juega, es de Selección. El fútbol argentino está en un nivel muy alto, pero es mejor en Brasil, je”, descargó.

Y también, se refirió al efecto tribunas. “Todas las niñas (sic) sueñan con jugar en La Boutique y con público. Yo quiero hacerlo y además, convertir un gol en partido oficial. La gente nos apoya mucho y el equipo va muy bien. Los principales rivales son Newell’s y Argentino de Rosario, son bravísimos”.

LLEGAR DE BRASIL A TRIUNFAR EN TALLERES

Como Gilherme Parede en su momento, Cleo Santos se siente orgullosa de representar al fútbol brasileño en Talleres. Llegó hace ocho años, con familia argentina. “Mi hijo Iker Matroni tiene siete año, nació en este país y también juega al fútbol. Está en La Plata, con la abuela. Es mi inspiración, todo el esfuerzo que hago es por él”, afirmó la delantera.

"Mi fuerte es la velocidad", asegura la brasileña Cleo Santos. Admira a Richarlison, y destaca a Michael Santos. Foto: Prensa Tallere

“Lo que más extraño de Brasil es la familia que quedó allá, y la comida. La cocina bahiana. Soy de las que prefiere el pescado antes que el asado. Y la caipirinha antes que el fernet con coca. Además no nos podemos pasar de rosca, pero si hay festejo al final de torneo y cumplimos los objetivos, ahí sí puede ser”.

Admiradora de Richarlison, se apresura a aclarar que más allá de su apellido, no es “torcedora” del Santos de San Pablo. “Soy del Palemerias. Debería ser del Bahía, pero es muy fuerte lo del Palmeiras”. Y también, que las cargadas por el campeonato del mundo en Qatar fueran leves. “Pensé que iba ser peor”, dice con cara de santa. Es una de los Santos de Talleres.