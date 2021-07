La inseguridad no da tregua en Córdoba y ahora un carpitero denunció que ingresaron a robar a su taller y le llevaron todas las herramientas. El hecho se emparenta con el de un mecánico que también sufrió el robo de todos sus elementos de trabajo, pero que gracias a la solidaridad de los argentinos recuperó todo el dinero para comprar lo necesario.

Este caso que se conoció este jueves por la mañana es el de Luciano Aguirre, un joven carpintero que tuvo que montar su taller en su propia casa, en barrio Altamira. En un momento salió a comprar una garrafa y al regresar los vecinos lo alertaron de lo que estaba pasando.

“Fue a las 20 horas, fue cosa de 20 minutos donde me avisa la vecina del frente que había gente adentro. Salimos a dar unas vueltas en el barrio y no tenemos más nada”, contó el joven a El Doce.

Entre los elementos sustraídos, se llevaron un percutor, un soplete, una agujereadora, una amoladora, una sierra circular y una sierra de banco. “El compresor solo se lo llevaron porque la vecina comenzó a gritar”, detalló.

La víctima del robo contó que montó el taller en ese lugar luego de tener que cerrar otro donde trabajaba con un amigo.

“No me quedó otra que montar el taller en el living de mi casa. Hay que seguir trabajando, es el día a día que uno vive. Tenía un trabajo listo para entregar y me he quedado sin máquina”, explicó.

“Se llevan las máquinas y no saben el valor que tienen. Las terminan vendiendo por nada”, concluyó.