La inseguridad en Córdoba no se detiene ni con las gélidas temperaturas de estos días y los ladrones siguen haciendo de las suyas con total impunidad, mientras los indefensos cordobeses están a su merced, como este mecánico al que le quitaron todas sus herramientas de trabajo.

Es el drama de Damián, que este martes encontró vacío su taller mecánico de la avenida Vélez Sársfield al 5.000 de barrio Mirizzi, en un hecho que no tiene personas detenidas y tampoco hay rastro de sus pertenencias, que compró con tanto esfuerzo a lo largo de los años.

Todo se esfumó en la noche, cuando los malvivientes forzaron una reja y con la tranquilidad que les da saber que no hay control en Córdoba procedieron a llevarse todo lo que encontraron.

“Entraron por una ventana y me llevaron todas las herramientas y computadoras, todo nuevo, 500 mil pesos en elementos para trabajar”, lamenta Damián, en declaraciones a Radio Suquía.

Seguidamente y con toda la impotencia de haber sido víctima de un robo más en Córdoba opinó que es “imposible seguir trabajando así, no me quedó nada, sólo las máquinas grandes que no pudieron sacar. Tantos años ahorrando plata, tantos años de sacrificio, y en una noche me llevaron todo”, comentó entre lágrimas.