Indignación en Córdoba: asfixiaron a un hombre de 77 años para robarle

Durante el fin de semana, la tranquilidad de un vecino de Córdoba se vio interrumpida por el ingreso de ladrones a su vivienda, en barrio San Fernando. El hombre fue golpeado, asfixiado y quedó con varias secuelas físicas y emocionales.

“Me golpearon para que tenga y guarde, me da miedo verme al espejo”, dijo Juan, de 77 años, a El Doce. Según las primeras informaciones, serían al menos tres individuos los que ingresaron al inmueble.

Asfixiaron a un hombre de 77 años para robarle

“Estaba dormido y de pronto se abalanzó alguien sobre mi. Me ataron, me redujeron, me taparon la cara con almohadas y ahí ya no podía respirar”, explicó Juan. Asimismo, delató que los delincuentes inmovilizaron sus extremidades con una bufanda y utilizaron un cable para asfixiarlo.

“Cuando reaccioné me tuve que desatar, fue difícil”, agregó, y sostuvo que sintió “sensación de ahogo y de muerte”. El hombre enviudó hace poco y desde entonces, vive solo. Tras el violento asalto, confesó: “El susto que queda es muy grande”.

Entre lágrimas, pidió: “Soy muy buen contribuyente y solo quiero más seguridad porque hace dos noches o tres siento que andan por los techos, como si anduvieran por la vereda”. También comentó que desconoce qué elementos le robaron porque aún no pudo ponerse a detalle.