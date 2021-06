La inseguridad de Córdoba no da tregua y la crónica policial toma como escenario el interior de un taxi, donde su conductor salvó milagrosamente su vida al ser baleado por un delincuente que lo asaltó con una cómplice en la madrugada del miércoles, en barrio Alto Alberdi.

El taxista resultó herido de bala en una pierna y está fuera de peligro, por lo que vivió para contarla: “Me disparó en la pierna derecha, me puso el revolver en la cabeza y la chica me abrió la puerta del conductor y me empezó a sacar las cosas”, relató a Cadena 3.

Según reconstruyó, los malvivientes subieron a su taxi en una esquina de Nueva Córdoba y pidieron ir hacia barrio Alto Alberdi, a donde revelaron sus verdaderas intenciones y lo atacaron, en calle Luna y Cárdenas.

Ya en su casa, y mientras permanece en el shock de tan violenta situación, el trabajador contó que el delincuente le envía mensajes de WhatsApp desde el teléfono que le robó para hostigarlo: “Me dice que está arrepentido y que puede devolver las cosas si le pago un asado”, relató a El Doce.