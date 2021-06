Este martes se conoció la historia de Damián, dueño de CH Alineados, a quien le desvalijaron su taller en barrio Mirizzi. Los delincuentes robaron herramientas y computadoras, por una suma aproximada de 500 mil pesos.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: desvalijaron su taller y quedó sin nada

El caso tomó trascendencia nacional y llegó a cientos de personas que decidieron ayudar a Damián a través de su cuenta bancaria. Si bien no se conoce el valor específico, pero diferentes usuarios publicaron sus comprobantes de transferencia como muestra de apoyo y acompañamiento al joven cordobés.

“Le queremos agradecer a todos por su apoyo y colaboración que de alguna forma nos hacen llegar”, había publicado esta tarde Damián en las redes sociales de la empresa, durante la tarde.

//Mirá también: Viandas solidarias: un grupo de cordobeses llevan adelante el proyecto “Dar-te”

Una vez más, la solidaridad cordobesa fue viral, en este caso, logrando un leve alivio a Damián y su taller.

Damián, el robo a su taller y el llanto por el esfuerzo

Damián había abierto su taller hace 20 días en avenida Vélez Sarsfield al 4900, donde realizaba trabajos de alineado y balanceado. Pero este martes a la madrugada, el joven de 29 años entró a su local y lo encontró completamente desvalijado por ladrones.

“Lo que más me duele es todo el esfuerzo, mucho sacrificio, me cansé de trabajar para cumplir un sueño y me llevaron todo. Pago impuestos, el monotributo, rentas, municipalidad, nunca me atrasé ni le debo nada a nadie”, compartido Damián a El Doce.

En este sentido, agregó que se trataba del sueño de su papá y que logró hacerlo realidad este año. “Desde los 15 años que trabajo en los fierros, todo lo que hice lo hice con sacrificio. Lo hice para cumplirle el sueño a mi papá también, para que tenga un taller modelo. Me rompí el alma y no tengo más nada”.