La inseguridad en Córdoba no da tregua y esta vez, la víctima fue un fletero que estaba realizando un traslado. Los delincuentes lo abordaron en avenida Circunvalación en la intersección con Alem, y le gatillaron al trabajador pero -afortunadamente- no salió la bala.

El hombre trasladaba chapas y se paró en la ruta para revisarlas porque estaban flojas. En ese momento, fue abordado por delincuentes que lo golpearon, le gatillaron y se llevaron sus pertenencias.

Ariel, el fletero que sufrió el robo, relató a Cadena 3 que los delincuentes intentaron dispararle, pero que afortunadamente la bala no salió. “Estaba de espalda y siento un golpe fuerte a la altura de las costillas y me tiran al piso. Vi a dos tipos, uno sacó el arma al lado de la goma trasera en el piso, me apuntó y me gatilló. No salió”, relató.

La víctima indicó que salió corriendo como pudo con la llave del camión y que por la desesperación cruzó la avenida Circunvalación sin mirar. “No me fijé si venían autos, fue a ciegas prácticamente, por el shock. Gracias a Dios no pasó nada”, contó.

Cuando llegó a la banquina, se dio vuelta y vio que uno de los delincuentes disparó dos balazos al aire, para increparlo. Momentos después, dos hombres que se conducían en un automóvil se frenaron a asistirlo y fue en ese instante que los asaltantes escaparon.

Los delincuentes se llevaron el celular y la billetera del fletero. Por el momento, no hay ningún detenido.