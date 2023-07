Talleres oficializó la salida de Nicolás Pasquini, en un puesto en el que costó encontrar un titular

Lo que ya se había anunciado en Perú, fue ratificado este domingo en los canales oficiales de Talleres: Nicolás Pasquini rescindió contrato y jugará en el Sporting Cristal de aquel país. El ex Lanús había llegado para ser titular en el lateral izquierdo pero no logró afianzarse, en un puesto que no tiene dueño.

Javier Gandolfi y su satisfacción por el momento de Talleres. (Federico López Claro / La Voz).

El que terminó jugando en esa posición es Juan Carlos Portillo, más allá de que llegó desde Unión como refuerzo para la función de volante. Tiene cuatro amarillas y si este lunes recibe la quinta ante su ex equipo le creará un dilema al técnico Javier Gandolfi.

Y sin Pasquini, el otro lateral por izquierda del plantel es el chileno Vicente Fernández, quien todavía está en recuperación tras ser operado de los meniscos por la lesión sufrida ante Vélez. Una opción es Lucas Suárez, quien conoce el puesto, aunque Gandolfi lo utiliza más como zaguero central.

BUFFARINI, BERSANO Y JUVENILES, COMO OPCIONES EN TALLERES

El experimentado Julio Buffarini también puede ser alternativa en caso de necesidad. De hecho, contra Defensa y Justicia jugó en esa posición. Entre los juveniles el más tenido en cuenta por Gandolfi como lateral es Tomás Olmos, de perfil derecho.

Talleres retomó las prácticas en el predio. Julio Buffarini entrenó diferenciadamente. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Por otra parte se reintegró al plantel Fernando Bersano, tras el préstamo en Gimnasia de Mendoza, y quien sí es lateral por el sector izquierdo como puesto natural. Jugó en el Lobo 39 partidos con dos goles y tres asistencias. Y también volvió Augusto Schott de Colón, marcador de punta pero por derecha.