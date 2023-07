Federico Lértora, ex Belgrano y Colón, y la fe que le tiene al Pirata para entrar a una copa

Un año atrás, Federico Lértora dejaba Colón para emigrar al fútbol mexicano, al Tijuana. Aquel 6 de julio de 2022, se despedía del Sabalero tras la derrota con Talleres por octavos de final de la Copa Libertadores. Y entre demostraciones de cariño del público, como cuando le tocó irse de Belgrano.

Este lunes a las 16.30 el Pirata visitará a Colón por la fecha 24 de la Liga Profesional, un partido especial para el volante que lo seguirá desde México, donde ahora juega en el Querétaro y convirtió un gol en la primera fecha de la Liga de aquel país.

Belgrano se llevó un buen triunfo de la cancha de Chacarita

“A Belgrano le está costando de visitante pero la campaña es muy buena, está en puestos de copas internacionales. Es comprensible que tenga altibajos después de volver a Primera. Pero pienso que le va a dar para clasificar a una copa”, afirmó Lértora.

En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo, mostró su identificación con el Pirata. “Me dio mucha alegría el ascenso de Belgrano. Conozco al Guille Farré, se como siente al club y me pone contento por él”, enfatizó.

PARA SOÑAR. Lértora abrió el camino a un triunfazo. (Prensa CAB)

En su puesto, destacó el trabajo de Santiago Longo. Y puso en relieve la categoría de Bruno Zapelli: “A Zapelli cuando era chico ya se lo veía diferente. Todavía tiene mucho para explotar”. Lértora estuvo en Belgrano entre 2016 y 2019, cuando pasó a Colón.

Y le dedicó un párrafo especial a Pablo Vegetti, goleador del Pirata y de la Liga Profesional. “Está demostrando sus condiciones en Primera Divisón, peleando arriba en la tabla de goleadores”, elogió al delantero.

LÉRTORA Y AQUEL FESTEJO CONTRA TALLERES EN COLÓN

Además de su apego a Belgrano, el Fede Lértora además rescata su paso por Colón. “Un equipo con una hinchada también muy seguidora, a la que le pudimos dar un título. Fue inolvidable”. Lo dijo en referencia a la Copa de la Liga Profesional que se adjudicaron en 2021.

Federico Lértora, volante de Colón, en el partido ante Olimpia por la Copa Libertadores. (Foto del diario El Litoral de Santa Fe)

En cuartos de final, el cruce fue con Talleres, al que eliminaron en definición por penales. “Me tocó convertir uno y lo festejé con la seña del Pirata, por el recuerdo de Belgrano. Por lo demás, respeto a Talleres y a las buenas campañas que viene realizando”, expresó.

En Colón dejó amigos cordobeses, caso Ramón Wanchope Ábila, actualmente en el Sabalero. Y a Christian Bernardi, otro ex Instituto, quien en este semestre no pudo jugar por una afección cardíaca. Habló seguido con Christian, la semana pasada me contó que está cerca de completar su recuperación, y que en principio volvería al Fortaleza”, comentó.