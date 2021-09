En una escalada en la tensión entre la Liga Cordobesa y Talleres, hubo más cruces este viernes. Es que la Liga replicó con dureza el comunicado Albiazul de ayer jueves, mientras que Andrés Fassi encabezó una reunión informativa en La Boutique para explayarse sobre el tema. Y hubo más reacciones desde la casa madre del fútbol cordobés.

“En una situación que afecta a todo el fútbol cordobés, la Liga suspendió la afiliación del club, ha imposibilitado inscripciones de jugadores y ha eliminado e inhabilitado al equipo femenino, en una situación que discrimina y que afecta derechos consagrados internacionalmente”, comunicó Talleres.

Andrés Fassi sigue en la pelea con la Liga (Facundo Luque). Facundo Luque

La respuesta desde la Liga fue a través de las redes sociales: “Talleres, no mientas”, publicaron en Twitter acompañando el comunicado de la entidad Albiazul. Y por la tarde, endureció la postura al dar a conocer una nota firmada por los representantes de los clubes afiliados en el Comité Ejecutivo. Entre ellos Belgrano e Instituto.

”Unas pocas palabras bastaron al Sr. Fassi para faltarle el respeto a la totalidad de la dirigencia del fútbol cordobés, discriminando, despreciando y estigmatizando a muchísimas personas que en silencio, gran sacrificio y sin percibir emolumento alguno, trabajaron, trabajan y trabajarán para sostener y hacer crecer la actividad deportiva que más queremos”, publicaron.

“Con total desconocimiento, soberbia e ignorancia, el Sr. Fassi insinúa groseramente que en los clubes que dirigimos no se hacen obras. Tal vez su larga residencia en el exterior y las esporádicas visitas que realiza a nuestro país le hayan impedido tomar nota del tal vez lento, pero constante crecimiento de la infraestructura de nuestras instituciones. Es falaz e irresponsable el Sr. Fassi cuando dice que ‘hace 30 años que no se pinta una pared de un club’, pero podría entenderse de alguien que no ha pisado una cancha de un club cordobés por décadas”, agregan desde la Liga.

“Nos insulta el Sr. Fassi cuando nos acusa de ‘vivos que momentáneamente están en la estructura de las instituciones para usufructo propio’. No ganamos dinero por nuestra actividad dirigencial ¿Puede el Sr. Fassi decir lo mismo? No aceptaremos que nos trate de ladrones”, remarcaron en otro tramo.

“Le recordamos al Sr. Fassi que el Club Atlético Talleres utiliza para sus partidos profesionales un estadio que mantienen todos los cordobeses, por el que paga un alquiler irrisorio... cuando lo paga. También le hacemos ver que su estadio de barrio Jardín no está habilitado para la disputa de partidos de la Liga y por tal motivo tiene que utilizar estadios de clubes “que hace 30 años no pintan una pared”.