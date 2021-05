La disputa entre Talleres y la Liga Cordobesa de Fútbol sumó otro episodio. Este sábado, inspectores municipales procedieron a la clausura y desalojo del predio Amadeo Nucetelli, por una denuncia efectuada por la Liga.

Según lo expuesto por las autoridades, en el predio se jugaron partidos de categorías infanto juveniles con equipos de Río Tercero y Colonia Caroya, actividad restringida por el Gobierno Provincial en el marco de la pandemia y desde el 1 y hasta el 30 del corriente mes de mayo.

Ante esto, Talleres salió a responder a la acusación con un comunicado oficial. “Luego de la denuncia realizada en las redes sociales de la Liga Cordobesa sobre la actividad que se realizaba en el Predio este sábado a la mañana, inspectores municipales realizaron un acta de constatación disponiendo una medida preventiva que no impide el ingreso y egreso del personal”, comienza dicho comunicado.

“En el día de hoy se realizaban actividades de entrenamiento de nuestros planteles juveniles y de entrenamiento del plantel superior de Gimnasia y Tiro junto a pruebas de jugadores de los clubes 9 de Julio y Colón, conformando un total de 150 personas distribuidas en los campos de juego del predio de 24 hectáreas”, agrega.

“Esta actividad no competitiva y que no corresponde a partidos amistosos no se encuentra restringida por la normativa vigente y tampoco requiere de la autorización de la LCF”, remarcaron desde el club de barrio Jardín.

Y finaliza: “El Club acompaña el cumplimiento de la normativa sanitaria y se pone a disposición de las autoridades para la constatación de lo informado”.

Pelea

Talleres y la Liga sostienen un conflicto a raíz de que el club de barrio Jardín se niega a pagar lo que considera una “doble imposición”, por los porcentajes de transferencias de futbolistas. Por ejemplo, de Nahuel Bustos al fútbol español.

Ante esto, la Liga procedió a una desafiliación temporal de Talleres en los torneos que organiza.