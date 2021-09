“Era interés del jugador seguir su carrera profesional en otro club, ya lo había manifestado en varias oportunidades y tras agotar los intentos por retenerlo, se llegó a un acuerdo para que finalmente se vaya”. La explicación de Instituto, a través de un comunicado oficial, sobre la salida de Damián Arce, quien seguirá su carrera en el Santiago Wanderers de Chile.

“Como lo hemos manifestado en varias oportunidades, esta Comisión Directiva está convencida de que el compromiso y la responsabilidad de cada integrante del plantel hacia sus pares de equipo, hacia los hinchas y hacia el mismo club es fundamental. No somos ajenos a la difícil situación que se encuentra el plantel de fútbol en cuanto a las actuaciones deportivas, por lo tanto hoy el compromiso de tirar para el mismo lado debe ser más fuerte que nunca”, completaron desde la dirigencia. En una sesgada crítica a Arce por dejar Alta Córdoba.

El ex Instituto fue presentado en su nuevo club de Chile. (Prensa Santiago Wanderers). Prensa Santiago Wanderers

El volante creativo tenía contrato con Instituto hasta diciembre, y debieron rescindir el vínculo. La noticia de que se iba a Chile era de fines de agosto, y se hizo oficial recién este viernes. Y los detalles se darán a conocer en el próximo informe del club.

Más allá del comunicado, y aunque no dio declaraciones, desde el entorno del futbolista aseguran que no quería irse. Y que fue determinante para que tomara la decisión que Marcelo Vázquez, ahora ex DT de la Gloria, no lo tenía muy en cuenta como titular.

En Chile

Damián Arce (30 años) fue presentado como refuerzo del Santiago Wanderers, y puso la firma por un año. Ya pasó los exámenes médicos y se integrará a los entrenamientos apenas cumpla su cuarentena obligatoria de siete días, por lo que podría estar a disposición para el partido ante Ñublense de la próxima semana.