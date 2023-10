Talleres, Belgrano e Instituto en Primera, episodio nueve: el Pirata y la Gloria a segunda vuelta

En una fecha sin fin de semana, Belgrano ganó y se afianzó en la punta de la Zona B el lunes, e Instituto lo hizo el viernes, para ubicarse tercero en la Zona A. El que no sale del bajón es Talleres, eliminado en Copa Argentina y por ahora fuera de la clasificación en la Copa de la Liga.

Quedan cinco fechas para el cierre de este tramo del torneo, y para que se escalonen los cruces para la Fase Final. Es momentos de decisiones y de conseguir la mayor cantidad de votos para llegar en ganador a diciembre.

INSTITUTO SUBE EN GLOBO

Triunfazo de Instituto, que consiguió el aire que le faltaba a un Huracán que sopla y resopla pero no sale del abismo de la tabla. La Gloria ya zafó del descenso en los promedios, con Arsenal condenado, y puso una distancia decisiva en la tabla anual para conservar la categoría.

El renacido Lucas Albertengo volvió a ser titular y convirtió su primer gol. De película, porque le habían dicho que se buscara club. La primera parte fue con Jonathan Bay, que de nuevo fue titular y fue de los mejores.

Instituto visitó a Huracán por la fecha 9 de la Copa de la Liga. (Fotobaires). Foto: Luciano Gonzalez

El otro héroe es el de más cartel, Adrián Martínez, con 17 goles en este 2023. El delantero del fútbol de Córdoba que más convirtió. Y con participación en siete de los nueve goles Albirrojos en esta Copa, cuatro tantos y tres asistencias. Para que la Gloria estire a seis su racha sin derrotas como visitante (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en Twitter).

EL ARSENAL DE TALLERES PERDIÓ PODER DE FUEGO

Talleres jugó mal y se quedó afuera de la Copa Argentina, ante un Boca que pudo haberlo goleado. Talleres no jugó bien y sigue afuera de zona de clasificación en la Copa de la Liga, por un pobretón empate ante un Arsenal que le podría haber ganado.

Silbidos para un Talleres que dejó de hacer aquel Talleres. Javier Gandolfi se hizo cargo, pero no se puso plazos. El objetivo sigue estando al alcance, y acceder a la Copa Libertadores 2024 será un gran premio para un equipo en declive, con apenas un triunfo en los últimos diez que disputó.

Talleres vs Arsenal en el estadio kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Luque, facundo

Saldo positivo por el lado de Nahuel Bustos, quien volvió con su estilo y gol picando la pelota. De lo mejor que le pasó a este Talleres rengo, al que Ramón Sosa y Matías Catalán (dos de sus figuras) volvieron en una pierna de eliminatorias.

BELGRANO ES UN PUMA Y NO PURA ESPUMA

El Belgrano de Guillermo Farré va en serio. Derrotó a Defensa y Justicia a domicilio y cortó un maleficio sin triunfos de visitante desde abril. Un 2-0 con la receta de la casa: gol de Lucas Passerini, artillero del torneo con siete (lo alcanzó Luciano Gondou, de Argentinos Juniors), Ulises Sánchez inspirado (gol y otra asistencia, cinco en la Copa, el máximo), y Nahuel Losada casi imbatible.

Sánchez y Passerini celebran. Ambos marcaron para Belgrano, en su visita a Defensa, por Copa de la Liga. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa belgrano

El Pirata archivó el objetivo de la permanencia y apunta alto: octavo en la tabla anual, entre los clasificados a Copa Sudamericana, y a tres puntos del lote de Libertadores, para la que incluso se pueden liberar cupos si Boca es campeón ante el Fluminense.

Belgrano con garra, empujando para adelante y con su corazón, se anima a ser internacional. En su zona no hay ningún All Black ni mucho menos. De hecho, varios equipos no la ven ni ovalada. Y en la segunda vuelta, va por más.