Talleres, Belgrano e Instituto en Primera: episodio 18; el Albiazul, el más Bicho de la fecha

Talleres va en serio. Se impuso en un partidazo ante un Argentinos Juniors que sabe a lo que juega, y está a siete puntos del líder River, en una lucha por los primeros puestos de la Liga Profesional de la que no se baja. En una fecha 18 que no fue propicia ni para Belgrano ni para Instituto.

Además, al Albiazul se le dieron los resultados que esperaba. Gritó como propios los goles del Vélez de Ricardo Gareca en el empate 2 a 2 con el puntero River; y Estudiantes igualó con Instituto y no pudo darle alcance en la tabla. Y se puso a uno del escolta San Lorenzo, que tropezó ante Barracas Central.

A TALLERES LE PICÓ EL “BICHITO” DE LA PUNTA

Con gol de un Ramón Sosa que cuando se lo propone es imparable, Talleres derrotó a un bravo y noble Argentinos, de los rivales que más lo complicó, y sigue siendo un equipo que marca la diferencia con su gatillo fácil en la ofensiva. Si da en el blanco, te mata. Y continúa siendo el más efectivo de la Liga (31 impactos).

Recobró su dimensión Diego Valoyes, “el mejor delantero del fútbol argentino”, como lo tituló Andrés Fassi. Pase gol en una jugada trepidante para que el paraguayo Sosa la mande a la red. Y eso que Michael Santos se eclipsó en las últimas tres fechas. El viernes será un duelo aparte contra Mateo Retegui, delantero de Tigre, otro de los goleadores del torneo.

Fútbol Liga Profesional triunfo de Talleres sobre Argentinos Juniors por 1 0 en el Estadio Kémpes ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Como habrá sido de bueno lo del Bicho, que Guido Herrera terminó como figura del partido. Con repelente anti goles, mantuvo el cero en el arco y también, su altísimo nivel. “El mejor arquero del fútbol argentino por lejos”, aseguró Julio Buffarini.

El día a día de Talleres y el reconocimiento de Buffarini para el partidazo que hizo Herrera ante Argentinos Juniors. "Con el mejor arquero del fútbol Argentino por lejos", escribió "Chacho" en Instagram, sobre un foto de l inicio de los preparativos para visitar a Tigre. (IG: @Buffarini07)

BELGRANO, “NARANJA” ANTE UN MODESTO PLATENSE

Tercera derrota de Belgrano en igual número de salidas. Ahora, ante un Platense que lucha por no descender, como antes había sido con Independiente y Boca. Y sin convertir goles. Son tres partidos sin victorias en el torneo para el Pirata que relegó puestos en la tabla, más allá del honroso octavo puesto que conserva.

Si no está fino Pablo Vegetti, otro de los goleadores del torneo, a Belgrano no se le cae un gol. Es cierto que contra el Calamar fue perjudicado por los fallos arbitrales (por tercera vez consecutiva como visitante), por el gol del local en fuera de juego (¿y el VAR?) y un penalazo al Toro Vegetti que Nicolás Lamolina ignoró. Como también es verdad que la actuación del Celeste fue pobre, en una cancha donde nunca ganó. Estrenó la casaca con naranja, y no trajo “naranja”.

Belgrano y la derrota ante Platense en Vicente López. (Fotobaires). Foto: Luciano Gonzalez

Otra vez el desempeñó del conjunto de Guillermo Farré fue por debajo de lo esperado, después de haber jugado de igual a igual el clásico. Y hablando de Talleres, el sábado a las 14 en Alberdi se las verá contra el Vélez de un nombre que no pasa inadertido: el del Tigre Ricardo Gareca.

INSTITUTO ANTE EL PINCHA, ESTUDIÓ LA MITAD DE LA LECCIÓN

A Instituto la materia que más le cuesta es el gol, y en el examen contra Estudiantes se notó. Son 450 minutos en los que anotó apenas uno: el agónico ante Colón. Que dicho sea de paso, fue el único al que venció en los últimos cuatro encuentros en Alta Córdoba.

En otro contexto, empatar con este Estudiantes en alza (14 partidos sin derrotas) no es mal negocio. Lucas Bovaglio lo ponderó como uno de los mejores equipos de la Liga, y no exagera, por la calidad y cantidad en su plantel. Pero en la coyuntura de urgencias de la Gloria, no puede resignar puntos como local porque se achica el margen de error en los promedios, y el fíxture que viene sigue siendo bravísimo. Central en Rosario el sábado, Racing Club, el puntero River y clásico con Belgrano.