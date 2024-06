¿Se va Damián Puebla de Instituto? La palabra de su representante y el futuro del volante

Luego de la despedida de Instituto en este primer semestre con triunfo en Rosario ante Newell’s, el plantel está en su semana de descanso. Pero, como en todo receso y al abrirse el libro de pases, se empiezan a hablar de jugadores que pueden irse y también de los que pueden llegar al plantel dirigido por Diego Dabove.

Uno de los apuntados por su buen rendimiento por otros clubes de Argentina y del exterior es Damián Puebla. El volante ofensivo fue uno de los puntos altos del equipo de Alta Córdoba y fue el goleador albirrojo en Copa de la Liga Profesional con seis conquistas.

Damián Puebla, con calidad, marcó el penal y puso el 1-0 de Instituto ante River en el Monumental. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En los últimos días los rumores sobre el futuro del juvenil de 21 años lo tenían con interés desde el fútbol mejicano pero no se sabe de qué club. El que habló en radio Impacto fue Luis Grillo, el representante que dijo: “No hay nada, nadie me llamo por el jugador de manera formal, sí hubo consultas pero solo eso. Para nosotros el mercado aún no arrancó”.

Puebla tiene los pies sobre la tierra y en Instituto

El buen momento con el que arrancó este año Damián Puebla no lo desenfocó de su objetivo. Y parece que las ofertas o el interés que hay por él desde algunos clubes del fútbol argentino y del mejicano tampoco lo hacen marearse ni apurarse por ser transferido.

Damian Puebla, jugador de Instituto, en la grabación del Podcast Mundo Gloria en la redacción de La Voz. (La Voz) Foto: Bravo Nicolas

El mismo jugador, en entrevista con La Voz Deportes, fue claro: “No miro mucho más allá, vivo el hoy y quiero cumplir objetivos con Instituto. Después, se verá”.

El mercado de pases es de casi tres meses y todo puede pasar. Pero todavía no hay nada concreto sobre el futuro de Damián Puebla.