La visita de Horacio Rodríguez Larreta a Córdoba hizo mucho ruido, y siguen los ecos. Tras los fuertes dichos de Carlos Gutiérrez, diputado de Hacemos por Córdoba, que lo tildó de “porteño metiroso”, salió el contragolpe de Juntos por el Cambio.

El candidato a diputado nacional, Rodrigo de Loredo apuntó: “Es una provocación y un comentario desafortunado que denota que están preocupados por las elecciones”. Todo se originó porque Rodríguez Larreta, en declaraciones a La Voz, había dicho que el schiarettismo “a veces” ha votado leyes en consonancia con el Gobierno nacional.

Gutiérrez fue el encargado de responderle y sin muchos rodeso, al afirmar: “Otra vez un porteño mentiroso viene a opinar a Córdoba sobre cómo debemos actuar los cordobeses”.

Este sábado Rodríguez Larreta procuró dar por finalizada la polémica. “No me enganchen esas discusiones políticas”, planteó en declaraciones a Cadena 3.

Pero De Loredo, de gira por el este provincial, añadió que desde el schiarettismo “plantean un falso regionalismo y dicen defender Córdoba, cuando los datos dan cuenta que la provincia viene de años de retroceso”.

“La pobreza en el gran Córdoba alcanzó el 46,6%, la más alta de la Argentina y un 7,4% más alta que el gran Buenos Aires. Además, respecto al mismo período, pero de 2020, el índice de pobreza es un 5,9% superior”, descargó De Loredo.

Y agregó: “Córdoba está estancada por las malas gestiones de los últimos años de un modelo que está agotado, sumado a que el Gobierno Nacional decididamente no quiere a Córdoba, es anticórdoba porque no la comprende y la ha menospreciado y combatido desde sus inicios”.

El juecismo

También desde el juecismo replicaron los dichos de Gutiérrez: “Más que insultar, debería reconocer que los diputados de Hacemos por Córdoba no sólo votaron durante estos años la mayoría de las leyes del kirchnerismo o posibilitaron el cuórum para que se aprueben, sino que no brindan a los cordobeses garantía alguna de no seguir haciéndolo en el futuro, ya que la provincia de Córdoba tiene una dependencia importante del Gobierno Nacional”.

El comunicado, firmado Walter Gispert, sostiene que esa dependencia “se ha generado por la administración deficiente que los gobiernos peronistas han desarrollado en estos años de gobierno en los que, lejos de resolver los problemas de los cordobeses, los han agudizado llegando a tener, por ejemplo, índices de pobreza superiores al conurbano bonaerense”.

“Nada indica que los diputados de Hacemos por Córdoba no vuelvan a acompañar medidas tales como la quita de recursos de provincias opositoras para financiar las dadivas de las oficialistas, ni que marquen claramente sus diferencias con el kirchnerismo ya que su tradición en esta provincia es un kirchnerismo de buenos modales y de doble cara, que se manifiesta como opositor cuando piden el voto de los cordobeses pero son oficialistas cuando lo consiguen”, agrega el comunicado.

“Dicen que no pelean por pelear, pero ante la menor critica usan el insulto como metodología y la repartija como forma de hacer política mostrando que se parecen demasiado al kirchnerismo cuando ven amenazada su posibilidad de perder el poder”, concluyeron.