Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Córdoba este jueves presentando la lista que representará a Juntos por el Cambio en las elecciones Legislativas del próximo 14 de noviembre. En este marco, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires brindó declaraciones sobre el presente de la coalición y lo que se viene de cara el futuro con 2023 como horizonte.

Justamente entre las principales declaraciones que dejó Larreta en una entrevista con La Voz, se destacó la del trabajo que realizarán de cara a ganar las elecciones a Gobernador en 2023. “Definitivamente, tenemos un gran equipo en Córdoba. Será la gente quien defina quién es el candidato único del espacio, se ha probado que las PASO son un muy buen mecanismo. Hay muchos dirigentes que pueden tener aspiraciones y capacidad para hacerlo. Pero definitivamente estamos construyendo y vamos a construir un proyecto provincial”.

Elecciones 2021: Alfredo Cornejo, Luis Juez, Horacio Rodríguez Larreta, Rodrigo De Loredo y Martín Lousteau en el lanzamiento de la campaña de Juntos por el Cambio. (Pedro Castillo) Pedro Castillo

Yendo a nivel nacional y pensando en las Legislativas, el jefe de Gobierno porteño también apuntó a Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad de quitarle la mayoría al oficialismo en el Congreso. En este sentido remarcó que Juntos por el Cambio es la “única (coalición) que le puede sacar el cuórum a Cristina (Fernández). Hay que decirle basta al kirchnerismo”.

“Somos la única fuerza en serio que por presencia podemos decirle ‘basta’ al kirchnerismo. Estamos muy cerca de superar la cantidad de diputados del kirchnerismo y de sacarle el quórum propio que tiene Cristina Kirchner en el Senado”, enfatizó Larreta.

Lógicamente, Larreta destacó las figuras de Luis Juez, Rodrigo De Loredo y de Mario Negri, y evitó hablar de candidaturas para el gobierno de Córdoba en el 2023.

Ante la consulta por los cambios que realizó el Gobierno nacional y la mayor emisión en el marco del “plan platita”, el funcionario porteño profundizó: “Aunque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque le regalen la heladera, la gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso. No veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se cumple o porque le regalen una bicicleta un día antes”.