El gobernador Juan Schiaretti se reunió este viernes con los intendentes y jefes comunales del PJ, a quienes les dejó un contundente mensaje de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre: “Candidatos somos todos”. En el encuentro, el referente de Hacemos por Córdoba aseguró que se “pondrá la campaña al hombro”.

Con este pronunciamiento, Schiaretti llamó a los más de 230 representantes del peronismo de Córdoba a involucrarse en la campaña. Es que, en los próximos comicios, el oficialismo provincial pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Con todas las letras digo que, en las PASO, el pueblo de Córdoba expresó su opinión de lo que son otras variantes políticas que se autotitulan peronistas”, disparó el Gobernador en referencia a otros partidos como el Frente de Todos.

Más adelante, Schiaretti resaltó que “nadie va a tener mayoría en el Congreso y por eso se van a tener que negociar las leyes”. “Ahí hay una oportunidad para Córdoba si somos capaces de mostrar nuestros proyectos que abarcan cada rincón provincial. Nuestros candidatos son los únicos que presentaron propuestas”, agregó.

Una de las intendentas que se pronunció al respecto fue la de Despeñaderos, Carolina Basualdo, quien apuntó: “No podemos especular con que si me llega o no me llega una obra de Nación, no podemos ni debemos hipotecar nuestro futuro”. “Cada uno de los intendentes estamos obligados a militar casa por casa para que “Ellas” lleguen al Congreso. No somos ni macristas ni kirchneristas, y cada voto que se disperse es un voto que fortalece a Juntos por el Cambio”, remarcó.