En el relanzamiento de su campaña, Hacemos por Córdoba convocó a cientos de militantes este jueves en el gimnasio abierto del Quality, con Juan Schiaretti como orador principal, un mayor protagonismo para el intendente Martín Llaryora y las precandidatas Natalia de la Sota y Alejandra Vigo.

El acto fue una demostración del poderío del aparato que el peronismo, con un Schiaretti que se mostró como fortalecido tras las PASO, más allá de la dura misión de de garantizar los votos para retener la tercera banca que pone en juego el 14 de noviembre.

El reinicio de la campaña estrenó eslogan: “Prometemos y hacemos”. Y Llaryora se metió de lleno, con su imagen en las gigantografías junto a las candidatas y al Gobernador. La gestión municipal será uno de los ejes. “Las obras avanzan porque tenemos un intendente con Martín. Le ha cambiado la cara a la ciudad”, remarcó Schiaretti.

“El peronismo es la solución”, expresó Llayora. Y disparó: “Necesitamos cordobeses que defiendan a cordobeses, y no cordobeses que defiendan a la Casa Rosada o al intendente de la ciudad de Buenos Aires”, en clara alusión a los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Llaryora, Vigo, Schiaretti, De la Sota y Calvo en el acto de inicio de la campaña (Prensa Hacemos por Córdoba). La Voz

Mientras que Schiaretti insistió “Es importante que cada cordobés sepa que en el futuro Congreso, en el que no habrá mayorías absolutas, es importante que haya representantes de Córdoba que no estén en ninguna grieta ni levante la mano por pertenencia nacional, sino que representen a Córdoba. Eso garantiza nuestra lista: el no voto con mano de yeso”.

Las 20 propuestas

Hacemos por Córdoba puso on line el sitio web Ellas proponen, en el que postulan “20 propuestas concretas para defender a Córdoba”, listado que incluye la oposición de los legisladores nacionales de este espacio a la reforma judicial o a la nueva ley de la Procuración General.

Entre las propuestas que llevarían al Congreso aparecen la creación de la “Red Nacional de Salas Cuna” y la construcción de la Autovía 158, aunque sólo en el tramo Río Cuarto – San Francisco, obra que demandará una inversión aproximada de 59.100 millones de pesos.

Alejandra Vigo, a su turno, remarcó: “La grieta no brinda respuestas, no brinda soluciones. Dejémosle la grieta a ellos, que ellos la resuelvan. Nosotras vamos a suturar la peor de las grietas, la grieta federal. No vamos a estar nunca cerca de los discurso violentos, de las disputas. No somos macristas ni kirchneristas, somos cordobesas y cordobeses que queremos a Córdoba”.

Schiaretti, en el acto de lanzamiento de la campaña (Prensa De la Sota). La Voz

Y Natalia De la Sota completó: “¿Nos sirvió para algo esta grieta inventada que lo único que busca es la destrucción del otro? Creo que no. Por eso le pedimos a los cordobeses que se animen a votar ideas y propuestas. Entiendo el enojo, pero les pido que se animen a apostar a las ideas y a la buena política que nos enseñó José Manuel de la Sota; esa buena política que lleva adelante nuestro gobernador; esa política que busca consensos, no grietas”.