Reclamos a los árbitros: el común denominador de Instituto y Belgrano en la previa del clásico

Los dos terminaron empatando y con sabor a poco en partidos que ganaban. Y con reclamos a los fallos arbitrales. Los puntos en común de Instituto y Belgrano, en previa de lo que será el clásico cordobés el viernes 19 a las 21.10 en el Gigante de Alberdi, por la fecha 30 de la Primera Nacional.

En cancha de Instituto ocurrió algo insólito, porque Deportivo Riestra puso el 1 a 1 y en primera instancia el juez de línea levantó la bandera por fuera de juego de Walter Acuña. Después volvió sobre su decisión y junto al árbitro Ramiro López convalidaron el tanto.

“La explicación que nos dio el arbitro es que la había peinado un jugador de Instituto. Lo que me llama la atención es que el juego ya se había reanudado. A lo mejor no conozco lo suficiente el reglamento, pero eso fue lo que nos explicó”, ironizó Lucas Bavaglio, visiblemente molesto por la decisión de los jueces.

“Le pregunté al árbitro si había VAR. Esto no lo vi nunca en mi carrera. El juego ya se había reanudando. Nos dijo que lo llamó el línea y que él tenía la potestad de cambiar el fallo. Hay que transformar esta bronca en o positivo para lo que viene”, estuvo en sintonía Roberto Bochi, referente del plantel Albirrojo.

Jorge Carranza, arquero y capitán, lanzó: “Hace mucho tiempo, por no decir nunca, que no veía una cosa así. No soy experto en reglamento, pero al momento del gol suena el pitazo del árbitro por el fuera de juego. Y acá no hay VAR para volver atrás”.

Farré y el Luifa

A Belgrano también se le negó el triunfo ante el colista Sacachispas, con polémicas como la visible sujeción a Alejandro Rébola en el área, con el árbitro Juan Pafundi de frente a la jugada: lisa y llanamente, agarrón de camiseta, muy claro. “Hasta los mismos rivales nos decían que era penal. Ya la otra vez con (Estudiantes) Río Cuarto no nos cobran... son cosas que no podemos cambiar”, declaró Rébola.

“Vio el penal y no lo quiso cobrar. Me da bronca que a Belgrano, que está pelando por subir a Primera, le pongan árbitros de la B Metro. Este árbitro no tuvo lo que hay que tener para cobrar el penal”, se quejó el DT Guillermo Farré.

Y el presidente Luis Artime acompañó a su entrenador con un sugestivo “más atento a todo tenemos que estar”. Y remarcó: “No lloro porque estoy convencido que tenemos equipo para salir campeón, pero la verdad es que decisiones así me preocupan. Hay buenos y malos árbitros y malos, y en estas jugadas finitas no se pueden equivocar”.