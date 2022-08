“La verdad que el marco fue impresionante. No deja de sorprender. No es la primera vez que el hincha de Instituto hace algo que realmente impacta y que los jugadores se vayan despedidos con esa ovación, habla de que el hincha que hizo el esfuerzo de estar acá valoró la entrega e que fuimos en búsqueda de la victoria”.

La reflexión pertenece a Lucas Bovaglio, técnico de Instituto, tras el empate con Güemes en Santiago ante más de 8.000 hinchas Albirrojos, que dejan a la Gloria en el segundo puesto de la Primera Nacional. A cinco puntos de Belgrano, al que visitarán en dos fechas.

Lucas Bovaglio destacó el apoyo de los más de 8.000 hinchas de Instituto en Santiago. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

Antes está el compromiso frente al Deportivo Ristra en Alta Córdoba, semana corta porque es el sábado a las 18.10. Y con posibles bajas, por el desgaste del partido con los santiagueños. “Parnisari sintió una molestia en la rodilla. No pudo seguir jugando, alguien que se banca todo. Y ‘Pato’ Cucchi se lesionó en el aductor. No teníamos más cambios y la salida de Graciani nos condicionó. Haber terminado el partido como terminó seguramente va a traer una consecuencia”, explicó sobre lo que sería un posible desgarro del delantero. Además, no contará el sábado con Giuliano Ceratto, por cinco amarillas.

Con Belgrano ¿viernes?

“Lo tendremos que jugar un viernes si es así, si tenemos más bajas apelaremos al recambio. No hay algo que me preocupe en demasía. Lo que nos está pasando de tener jugadores que llegan al límite de amonestaciones, que sufren molestias físicas, a esta altura del campeonato les va a pasar a todos los equipos”. Bovaglio y la versión de que el clásico con Belgrano podría ser el viernes 19. Es decir, tres partidos en 11 días.