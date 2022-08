Los reclamos de Guillermo Farré y Luifa Artime por los penales que no le cobran a Belgrano

Belgrano no pude retomar el camino del triunfo que transitó en gran parte de esta Primera Nacional. Y contra Sacachispas, el último del torneo, se vuelve a Córdoba con la bronca de un empate que sabe a poco. Y por la polémica de los penales.

Las determinaciones del árbitro Juan Pafundi hicieron enojar a todos en Belgrano, al presidente Luis Fabián Artime y al técnico Guillermo Farré. “A mí me da bronca que a Belgrano, que está peleando por subir a primera, le pongan árbitros de la B Metro. No es por nada, pero permite el juego friccionado, los agarrones y cuando vas a Primera eso no pasa. Ayer (por el viernes) Delfino cobró un penal en Platense por un agarrón y aquí estando a un metro y de frente no lo sanciona. Da mucha mala espina lo alevoso del árbitro. Lo vio y no lo quiso cobrar al penal”, disparó Farré, en alusión al agarrón a Alejandro Rébola en el área.

“No sé porque no lo cobró. Este fue un árbitro que no tuvo lo que debía tener para cobrar el penal. Porque lo negro es negro y lo blanco es blanco, eso quiero, nada más”, añadió el entrenador Celeste.

Belgrano visitó a Sacachispas por la Primera Nacional. (Prensa Belgrano)

“Aquí cada uno está haciendo lo que tiene que hacer en su área. No creo que tengan alguna animosidad contra Belgrano, pero un partido como este, que se definía por un detalle, no quiso cobrar un penal que vio claramente”, añadió, ante la pregunta si pedirá a Artime que eleven una queja formal.

“No lloro”

“No lloro, porque estoy convencido que tenemos equipo para salir campeón, pero la verdad es que decisiones así me preocupan. Hay buenos y malos árbitros, pero en estas finitas…”. Con la firma del Luifa Artime.

“En estas decisiones tan finitas no se pueden equivocar, no estaba tapado ni nada. Nos han cobrado dos penales en el campeonato, fue clarísimo el penal. Nosotros nunca dijimos nada de los árbitros, pero me llama la atención la forma en que se toman decisiones. Después nos echan al técnico por protestar. No sé qué quieren, que no diga nada”, fustigó el presidente Celeste.

Ante la consulta de si pedirá un árbitro de Primera para el clásico contra Instituto, el viernes próximo en el Gigante de Alberdi. “Más atento a todo tenemos que estar”, avisó.