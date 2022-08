Alejandro Rébola: “Hemos entrado en un bache pero hay que pensar en Instituto para volver a ganar”

La bronca por el partido que terminó igualado 1 a 1 ante Sacachispas era mucha por parte de jugadores y cuerpo técnico de Belgrano. Apenas culminó el durísimo encuentro en Villa Soldati, el que habló fue Alejandro Rébola, protagonista de una jugada muy protestada sobre el final en un claro penal que el árbitro Juan Pafundi ignoró.

“Hasta ellos, los mismos chicos de Sacachispas nos decían que era penal, pero son cosas que te dan bronca. La otra vez, con Estudiantes de Río Cuarto tampoco nos cobraron. Lamentablemente a eso no lo podemos cambiar”, reflexionó Rébola.

Agarrón a Rébola, de Belgrano, ante Sacachispas. (Captura de Imagen)

El zaguero, enseguida, quiere dar vuelta la página y pensar en el partido ante Instituto del próximo viernes, a las 21.10, en el Gigante de Alberdi por la fecha 30 de la Primera Nacional. “Tenemos que enfocarnos en hacer un buen partido con Instituto donde hay que entrar con los dientes apretados porque es un clásico y tratar de ganar en casa”.

Belgrano visitó a Sacachispas por la Primera Nacional. (Prensa Belgrano)

Sobre el empate ante el equipo de Villa Soldati, Rébola analizó: “Es una cancha muy difícil, no pudimos jugar nunca por abajo, mucho juego aéreo, muchos agarrones. Le decía al árbitro que se fijara cuando íbamos a disputar la pelota en los córners, era impresionante cómo nos agarraban. Y nadie dice nada. Pero eso no es una excusa. Hay que seguir trabajando”.

Pensando en la recta final del torneo que, a pesar de que la distancia es menor a la deseada con los escoltas, lo sigue teniendo a Belgrano como líder, el defensor fue claro. “Hay que tener la calma que tuvimos todo el torneo. Es largo y siempre se entra en un bache, hace cuatro partidos que no podemos ganar eso se siente. Pero no hay que hacer mucho eco de eso. Hay que trabajar y mirar para adelante. Hay que corregir cosas, pero se entra en un bache en el que no se puede ganar”, cerró.