El furioso descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez tras las acusaciones: “Mis hijos saben...”

Benjamín Vicuña está en el centro de la polémica tras su pelea con la China Suárez por sus hijos: Magnolia y Amancio. La actriz publicó un extenso texto donde acusa al actor chileno de mal padre, abusador y con problemas de adicciones.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi se fueron a vivir a Estambul porque el futbolista se reincorpora al Galatasaray. Ese fue el motivo de la disputa con Vicuña, ya que el actor le revocó el permiso a la actriz para llevar a sus hijos.

“(...) El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda", escribió en su descargo la actriz.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

“(...) El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza“, acusó la China Suárez a su ex.

“(...) El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”, escribió la ex Casi Ángeles.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 2. (Foto: Captura de pantalla)

La palabra de Benjamín Vicuña tras las fuertes declaraciones de la China Suárez

El actor, que siempre mantuvo un perfil bajo con respecto a su vida personal y sus hijos, rompió el silencio en LAM y se defendió de las acusaciones.

“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, expresó el actor en un mensaje que le mandó a LAM.

“Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, le dijo Vicuña a Ángel de Brito.